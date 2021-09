Heger: Keď sa občania a štátne orgány budú správať tak, ako to požaduje ústava, budeme žiť v krajine, kde vládne zákon

Otvorené srdcia aj hlavy

Bez spolupráce neprežijeme

1.9.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády SR Eduard Heger OĽaNO ) cíti silný záväzok každodennou prácou napĺňať hodnoty Ústavy SR a rozhodnutia vlády podriaďovať jej pravidlám. Uviedol to vo svojom príhovore pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy SR.Naďalej plánuje obrusovať hrany na politickej scéne a posilňovať ducha spolupráce v slovenskej spoločnosti. Dodal, že sa nebojí diskusie ani polemiky, pretože riešenia sa zrodia z rozhovoru.Má však obavy, že plodnú diskusiu a vecnú polemiku sa zo života snaží vytlačiť nenávisť, neochota sa vzájomne počúvať, zlomyseľnosť, ale aj účelová manipulácia s faktami.Občanov vyzval, aby to nedovolili a mali stále otvorené srdcia aj hlavy, počúvali a rešpektovali sa navzájom. Nemali by byť na seba zlí a povýšení.Heger Ústavu SR považuje za korunu slovenského práva. Priblížil, že ústava hovorí o hodnotách Slovenska a určuje pravidlá v spoločnosti.„Keď sa občania a štátne orgány budú správať tak, ako to požaduje ústava, budeme žiť v slobodnej, spravodlivej krajine, kde vládne zákon. Budeme žiť v krajine, kde zároveň prevláda duch tolerancie a spolupráce. Žiadna spoločnosť nemôže prežiť bez spolupráce,“ konštatoval.Podľa neho v rozhádanej, rozdelenej a nespolupracujúcej spoločnosti nemôžu byť ľudia šťastní. Myslí si, že ľudia na Slovensku chcú žiť spokojný život v štáte, ktorý funguje.Zdôvodnil, že aj preto bol založený tento štát, a preto sa prijala Ústava SR, ktorá má dnes 29 rokov.