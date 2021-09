Čaputová: Ústavu si treba ctiť aj vtedy, keď je prekážkou pri napĺňaní politických a osobných ambícií

Ústavný súd vstúpil do diania

Nesúhlas a neústavnosť

1.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ústava SR chráni občanov pred možnou svojvôľou. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy SR.V demokratickom zriadení chápe prezidentka ústavu ako najvyšší zákon, ktorý si treba ctiť aj vtedy, keď jej ustanovenia sú prekážkou pri napĺňaní skupinových politických alebo osobných ambícií.Zdôraznila, že prijatím základného zákona štátu v roku 1992 Slovenskou národnou radou sa Slováci nielen týmto aktom, ale predovšetkým literou a duchom ústavy, prihlásili k hodnotám právneho, demokratického a zvrchovaného štátu. Vyjadrenie prezidentky poskytol jej hovorca Martin Strižinec „Tohtoročný Deň Ústavy SR oslavujeme v období, v ktorom ústavný text a jeho výklad v podobe rozhodnutí Ústavného súdu SR významne vstúpil do spoločenského a politického diania na Slovensku,“ podotkla prezidentka.Pripomenula, že na základe ústavy Ústavný súd SR (ÚS SR) dvakrát pozastavil účinnosť vyhlášky, ktorá upravovala režim na hraniciach a rozhodol o spôsobe predlžovania núdzového stavu.Doplnila, že v prípade advokáta Martina Ribára ÚS SR na základe ústavy zrušil jeho väzobné stíhanie.V prípade podnetu, ktorý sa týkal ústavnosti referenda, rozhodol, že konanie referenda s otázkou, ako ju sformuloval petičný výbor, nie je v súlade so slovenskou ústavou.Zároveň podotkla, že mnoho ľudí od Ústavného súdu SR očakávalo iné rozhodnutia a svoju nespokojnosť dávalo najavo aj spôsobmi, ktoré sa vymykajú z rámca kultivovanej občianskej diskusie.Stav, keď sa osobný nesúhlas vydáva za neústavnosť, je podľa Čaputovej v príkrom rozpore s tým, čo od občanov vyžaduje Ústava SR.