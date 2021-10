Heger má svoju hranicu, za ktorou už nebude akceptovať postoje Kollára a Sme rodina

Reformy odstraňujú nefunkčné mechanizmy

23.10.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) má určitú hranicu, za ktorou už nebude akceptovať postoje hnutia Sme rodina. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár aktuálne nepodporuje tri veľké reformy vlády – reformu nemocníc, súdnej mapy a národných parkov.Heger bližšie neprezradil, v akom prípade by už neakceptoval správanie koaličného partnera, nepodporenie reforiem by však považoval za „červenú čiaru“. Sme rodina by si však podľa neho malo uvedomiť, že reformy odstraňujú nefunkčné mechanizmy v štáte.„Reformy chce 70 percent ľudí, pretože odstraňujú to, čo v štáte nefunguje. Predpokladám, že každý z nás chce, aby sme mali funkčný štát. Nereformy spôsobia omnoho väčšiu škodu. Tam, kde nereformy spôsobia škodu, reformy posunú Slovensko dopredu,“ povedal Heger.Podľa premiéra Sme rodina hlasovalo za programové vyhlásenie vlády, ktoré jasne pomenovalo reformy, ktoré chce vláda uskutočniť. Premiér plánuje s hnutím Sme rodina viesť rokovania, na ktorých sa chce s jeho členmi baviť o ich podpore.Ak by sa však hnutie rozhodlo napokon reformy nepodporiť, bol by to podľa neho „výsmech do tváre občanom“. Zároveň by si nevedel predstaviť ďalšie fungovanie so Sme rodina.