Nový rakúsky kancelár pohrozil nezaočkovaným ľuďom. Ak sa naplní najhorší scenár, obmedzí ich pohyb

Opatrenia sa môžu poriadne sprísniť

Tempo vakcinácie sa spomalilo

23.10.2021 (Webnoviny.sk) - Nevakcinovaným ľuďom v Rakúsku hrozia nové reštrikcie, ak počet prípadov nákazy koronavírusom bude naďalej rásť. Povedal to v piatok večer rakúsky kancelár Alexander Schallenberg „Pandémia ešte nie je za nami," povedal kancelár. „Práve sa dostávame do pandémie nevakcinovaných ľudí," dodal.Schallenberg oznámil, že ak počet pacientov s ochorením COVID-19 na jednotkách intenzívnej starostlivosti bude na úrovni 25 percent celkovej kapacity týchto jednotiek v Rakúsku, tak do reštaurácií a hotelov budú môcť vstupovať iba zaočkovaní ľudia a tí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali.Ak sa zaplní tretina kapacity jednotiek intenzívnej starostlivosti, nevakcinovaní ľudia budú môcť svoje domovy opúšťať len z konkrétnych dôvodov.V uplynulom týždni Rakúsko nahlásilo 20 408 nových prípadov infekcie koronavírusom a sedemdňový priemerný počet nákaz stúpol na 228,5 na 100-tisíc obyvateľov. V predošlom týždni to bolo 152,5 na 100-tisíc obyvateľov.Hoci rakúska vláda nabáda občanov, aby sa dali zaočkovať, tempo vakcinácie sa v posledných mesiacoch spomalilo. Aspoň jednu dávku vakcíny doteraz dostalo zhruba 65,4 percenta rakúskej populácie a úplne zaočkovaných je 62,2 percenta Rakúšanov.