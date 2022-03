Heger mal byť vo vlaku do Kyjeva s ostatnými premiérmi aj napriek riziku, hovorí generál Macko

Heger mal vycestovať

Heger sa riadil odporúčaniami

19.3.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) mal cestovať na Ukrajinu spolu ďalšími premiérmi, iná situácia by však bola, ak by mal ísť sám individuálne. Pre agentúru SITA to povedal generál vo výslužbe Pavel Macko v súvislosti s tohtotýždňovou návštevou Kyjeva premiérmi Poľska, Česka a Slovinska.„Ak to bolo organizované tak, ako sme to videli vo finále, podľa môjho profesionálneho aj politického názoru, premiér mal byť v tom vlaku a cestovať aj s rizikom,“ usúdil Macko.Zabezpečenie cesty bolo náročné pre ukrajinské bezpečnostné zložky, ale ako Macko pochopil, pozvanie prišlo z ukrajinskej strany, takže sa s tým počítalo.„Išli vo vlaku, je to riziková vec, ale neviaže na seba také veľké náklady, ako keby išli iným dopravným módom,“ mienil Macko.Ako ďalej uviedol, treba si uvedomiť, že na Ukrajine sa vedie brutálna vojna a nevieme, že ak krajina padne, či sa konflikt neprenesie aj na Slovensko.Podľa Macka Slovensko ako susedná krajina má mať najväčší záujem, aby Ukrajina vyšla z konfliktu ako suverénna a nezávislá krajina, ktorá bude mať šancu na povojnovú obnovu.„V opačnom prípade budeme mať veľmi nebezpečného suseda, odhodlaného si svoje mocenské záujmy presadzovať aj silou,“ doplnil.Generál Macko povedal, že povinnosťou slovenských bezpečnostných zložiek bolo dať predsedovi vlády objektívne odporúčanie vrátane miery rizika, ale to neznamená, že cesta do Kyjeva bola vylúčená.Poznamenal, že je na premiérovi, aby cestu zvážil na základe predložených informácií. „Koniec-koncov, naši premiéri chodili za našimi vojakmi do Afganistanu do bojovej zóny, nie je to niečo nové pre naše bezpečnostné zložky,“ dodal.Macko nechcel špekulovať, či vedeli Rusi o premiérskom vlaku a rozhodli sa teda naň nezaútočiť. „Nechcem špekulovať. Je dosť možné, že ten vlak bol Rusom notifikovaný ako reštriktívny cieľ, kde im bolo povedané, že je to diplomatická návšteva, a tým pádom Rusi mohli dať pokyny svojim jednotkám, aby naň neútočili,“ nazdáva sa Macko s tým, že nevie, aký protokol sa k tejto ceste zvolil.Vzhľadom na ruskú rétoriku o bezpečnostnej operácii si Macko myslí, že bolo rozumné z ukrajinskej strany o tom informovať a z ruskej strany sa vystríhať útoku na vlak, v ktorom sú predsedovia vlád.„Tým by si Rusi poškodili. Zároveň by bolo nekorektné, keby o tom nevedeli vôbec nič. Ale nechcem o tom špekulovať. Nie som v kruhu bezpečnostných ľudí, ktorí informovali premiéra,“ doplnil Macko.Je pravdepodobné, že slovenské bezpečnostné zložky zdieľali informácie o ceste do Kyjeva spolu s českými, poľskými a slovinskými orgánmi. Otázkou je, či slovenské zložky neboli opatrnejšie v odporúčaní, aby premiér Heger necestoval. Macko uviedol, že by nešpekuloval o tom, aké odporúčanie predseda vlády dostal.„Je to utajovaná vec, ktorú nemáme a čo sa povie na kamery, nemusí byť stopercentná pravda a ani nechcem vnášať pochybnosť do toho,“ povedal generál Macko.Podľa neho štandardný protokol hovorí o bezpečnostných rizikách. „A či sa ide do Afganistanu alebo do Iraku na návštevy za vojakmi, vždy je tam bezpečnostné riziko a dokonca v tých prípadoch bolo možno aj vyššie,“ uzavrel Macko.Premiér Heger sa rozhodol necestovať na Ukrajinu na základe odporúčania bezpečnostných zložiek. Neskôr priznal, že ak by ponuku na cestu dostal opätovne, viac by ju prehodnotil.Premiéri Poľska Mateusz Morawiecki , Česka Petr Fiala a Slovinska Janez Janša tento týždeň išli vlakom do Kyjeva na stretnutie s prezidentom Volodymyrom Zelenským , aby Ukrajinu podporili počas ruskej vojenskej agresie.