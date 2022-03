Hnutie Sme rodina odmietlo komentovať výzvy SaS na rozpustenie ĽSNS či Republiky pre väzby na ruských špiónov

Väzby na ruských tajných

19.3.2022 (Webnoviny.sk) - Vládne hnutie Sme rodina sa nechce vyjadrovať k stanovisku strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá v stredu (16. marca) vyzvala Generálnu prokuratúru SR (GP SR), aby sa začala zaoberať rozpustením strán Republika a Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).Ako agentúru SITA informovala Linda Tribusová z tlačového oddelenia Sme rodina, hnutie to považuje za otázku na orgány činné v trestnom konaní.SaS svoju výzvu odôvodnila medializáciou prepojenia predstaviteľov ĽSNS a Republiky na ruských špiónov a na možné financovanie z Ruska.Hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan v reakcii na to pre agentúru SITA uviedol, že GP SR nekoná na základe apelov politických predstaviteľov, a preto nebude reagovať ani na výzvu strany SaS.Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj zvyšné dve koaličné strany, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a stranu Za ľudí . Do uzávierky však neodpovedali.