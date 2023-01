Heger môže na 76-ku zabudnúť, Sulíkova SaS vydala zásadné stanovisko

Samotná koalícia nie je jednotná

Diskusia o predčasných voľbách

17.1.2023 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) tvrdí, že nemá o čom rokovať s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO), keďže novú vládnu väčšinu nie sú ochotní podporiť ani všetci poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Ako ďalej v tlačovej správe uviedol predseda SaS Richard Sulík , diskusiu o novej väčšine odmietajú a je to jasný postoj poslaneckého klubu strany. „Boli sme pripravení rokovať, avšak doteraz nevieme, kto je skutočným lídrom OĽaNO. Navyše stále hrozí, že Heger odíde z hnutia a nebude mať nielen silu, ale s inou stranou ani legitimitu skladať novú vládu," tvrdí Sulík.Predseda SaS zároveň uviedol, že seriózna diskusia nemá zmysel aj preto, že samotná koalícia nie je jednotná. „Je to práve Sme rodina a jej líder Boris Kollár , ktorí odmietajú podporiť novú 76-ku poslancov. V takejto absurdnej situácii sa preto Heger v prvom rade musí obrátiť na Matoviča a vlastných partnerov, ktorí mu podkopávajú nohy," myslí si Sulík.Sulíkovci sú toho názoru, že 76-ka poslancov, ktorú by akceptovala i prezidentka Zuzana Čaputová , je chimérou a jej hľadanie je strata času.Preto je podľa SaS namieste začať sa seriózne zaoberať predčasnými voľbami. Podpredseda SaS Branislav Gröhling je presvedčený, že diskusia o predčasných voľbách je v súčasnosti legitímna.„Karty by mali byť rozdané nanovo a jednotivé strany by mali dostať možnosť opätovne zabojovať o dôveru voličov. Podpora 76-ky s tými istými ľuďmi a Matovičom ako šéfom OĽaNO je len a len podceňovanie schopnosti občanov správne sa rozhodnúť," myslí si Gröhling.