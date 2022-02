Heger: Na Rusko je potrebné uvaliť hneď od začiatku čo najtvrdšie sankcie a potom z nich prípadne uberať

Jasný je aj postoj lídrov Únie

Vláda rozhodne o humanitárnej pomoci

24.2.2022 (Webnoviny.sk) - Na bezprecedentný ozbrojený konflikt a inváziu Ukrajiny zo strany Ruskej federácie je potrebné adekvátne zareagovať. Premiér Eduard Heger OĽaNO ) to povedal pred začatím mimoriadneho samitu lídrov Európskej únie (EÚ) v Bruseli, na ktorom sa má rozhodovať o sankciách voči režimu v Rusku, ktoré vo štvrtok v skorých ranných hodinách zaútočilo na Ukrajinu.„Náš postoj je jasný. Uvaliť čo najtvrdšie sankcie hneď od začiatku a potom z nich prípadne uberať,“ povedal. Doplnil, že o sankciách voči Moskve má jasnú predstavu, budú však predmetom večerného rokovania predstaviteľov EÚ.„Ide o životy civilistov. Rozmer ochrany ľudských životov je najvyšší a v tomto duchu je potrebné tie sankcie aj prijímať. Dnes to už nie je o taktizovaní, ale o zastavení ozbrojenej invázie a o nastolení mieru,“ vyhlásil premiér.Heger ozrejmil, že jasný je aj postoj lídrov EÚ voči režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. „Útok na Ukrajinu je bezprecedentný akt. Ruský federalizmus nesmieme dopustiť, nechceme sa vrátiť do obdobia železnej opony. Nesmieme dopustiť žiadnu ďalšiu agresiu,“ zdôraznil.Premiér doplnil, že vláda SR bude zajtra rokovať o schválení balíka humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. „ Vieme, že budú potrebovať potraviny, palivo či zdravotnícky materiál. Toto všetko im vieme koordinovane poskytnúť,“ povedal.Pripomenul, že EÚ je veľké spoločenstvo, ktoré by nemalo mať problém poskytnúť dostatok humanitárnej pomoci.