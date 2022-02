Americký prezident Biden oznámil nové prísne sankcie proti Rusku, Putin bude podľa neho vyvrheľom

Každé aktívum v USA bude zmrazené

S Putinom sa zhovárať neplánuje

24.2.2022 (Webnoviny.sk) - Americký prezident v prejave o situácii na Ukrajine ostro odsúdil rozpútanie vojny Ruskom. Ako informuje spravodajský web CNN, oznámil nové prísne sankcie a obmedzenia týkajúce sa toho, čo možno do Ruska vyvážať.„To bude znamenať vážne náklady pre ruskú ekonomiku, a to okamžite aj časom. Tieto sankcie sme zámerne navrhli tak, aby sme maximalizovali dlhodobý vplyv na Rusko a minimalizovali dopad na Spojené štáty a našich spojencov,“ povedal Biden Ako poznamenal, Spojené štáty to nerobia samé a dodal, že na týchto sankciách sa podieľa 27 členov Európskej únie a skupina G7.Rusko bude mať obmedzenú schopnosť obchodovať v dolároch, eurách, librách a jenoch. Nebude tak mať možnosť financovať svoju armádu a zhorší sa tiež jeho schopnosť byť konkurencieschopné v technologicky vyspelej ekonomike 21. storočia.USA uvalili sankcie na ruské banky, ktoré dohromady držia aktíva približne bilión dolárov. „Každé aktívum, ktoré majú v Amerike, bude zmrazené,“ dodal Biden.Šéf Bieleho domu povedal, že po tom, čoho sa Putin dopustil, nemá v pláne zhovárať sa s ním.„Putinova agresia proti Ukrajine bude stáť Rusko draho ekonomicky a strategicky. Putin bude na medzinárodnej scéne vyvrheľom. Putinovo rozhodnutie viesť úplne neospravedlniteľnú vojnu proti Ukrajine spôsobí, že Rusko bude slabšie a zvyšok sveta silnejší,“ skonštatoval Biden.