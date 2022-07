Heger necháva spory v koalícii vyhniť a je iba „figovým listom“ Igora Matoviča, tvrdí Pellegrini

Sme ako "loď v búrke"

Heger necháva spory vyhniť

vyhlásil Pellegrini.

Heger by podľa neho mohol preukázať viac odvahy a pomenovať veci kriticky. „A nie byť len figovým listom Igora Matoviča," dodal Pellegrini.

3.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko potrebuje novú vládu, nie len nového ministra financií. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to skonštatoval expremiér a šéf strany Hlas-SD Peter Pellegrini Zároveň povedal, že Slovensko je momentálne ako lodička, ktorá sa v búrke metá z jednej strany na druhú a kapitán s kormidelníkom v podpalubí hrajú karty.Aby mohol byť prípadne vymenený minister financií Igor Matovič podľa Pellgeriniho by musel vládu viesť reálny premiér.Predseda vlády Eduard Heger však podľa neho necháva celú situáciu ohľadom sporov v koalícii „vyhniť". „Ak je nejaký problém, tak to za týždeň musí byť vybavené,"