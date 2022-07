Reforma koaličných rád nie je potrebná, reagoval Krajniak na premiérove veľké plány

3.7.2022 (Webnoviny.sk) - Premiérom Eduardom Hegerom avizovaná reforma fungovania koaličných rád nie je potrebná. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Doplnil, že koalícia vie fungovať a dosahovať dohody v akomkoľvek koaličnom formáte.„Ak si myslí premiér, že to (reforma, pozn. SITA) pomôže, my to budeme rešpektovať," uviedol Krajniak. Zároveň však povedal, že to, že momentálne nie sú „klasické" koaličné rady, mu nechýba.„Pretože vždy, keď chcem niečo presadiť, nielenže si obídem všetkých koaličných partnerov alebo kolegov vo vláde, ale vždy robím aj to, že sa bavím s opozíciou," dodal Krajniak.