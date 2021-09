Heger: Neprehlbovať vzájomnú spoluprácu Slovenska s Nemeckom by bolo na škodu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.9.2021 (Webnoviny.sk) - Neprehlbovať vzájomnú spoluprácu Slovenska s Nemeckom by bolo na škodu. Po stretnutí s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom to v statuse na sociálnej sieti uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).Ten nemeckú hlavu štátu prijal v piatok na Úrade vlády. Hegera zaujímal aj Steinmeierov názor na aktuálnu situáciu v Afganistane, keďže prezident Nemecka v rokoch 2005 až 2009 pôsobil aj ako minister zahraničných vecí.„Bolo mi veľkou cťou prijať na úrade vlády prezidenta Nemeckej spolkovej republiky Franka-Waltera Steinmeiera. So záujmom som si vypočul názory pána prezidenta na situáciu v Afganistane, keďže má bohatú prax v oblasti zahraničných vzťahov a bezpečnosti. Ďakujem mu za návštevu a inšpiratívne názory“ napísal Heger v statuse. Vzťahy medzi oboma krajinami označil za priateľské, otvorené a korektné.