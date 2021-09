KĽDR trápi nedostatok potravín, Kim Čong-un nariadil sprísniť epidemickú prevenciu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.9.2021 (Webnoviny.sk) - Severokórejský vodca Kim Čong-un nariadil predstaviteľom jeho krajiny, aby sa vysporiadali s nedostatkom potravín a sprísnili epidemickú prevenciu. Na zasadnutí politbyra vládnucej strany vo štvrtok tiež prízvukoval hrozbu, ktorú predstavuje klimatická zmena. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Vlani ťažko postihli severokórejskú úrodu tajfúny, tento rok zase plodiny zasiahli týždne sucha, po ktorých nasledovali prudké monzúnové dažde. Kim vyhlásil, že je potrebné prekonať „abnormálnu klímu“ a okamžite podniknúť príslušné kroky. Zároveň poveril predstaviteľov, aby podnikli kroky proti suchu a povodniam.Okrem živelných pohrôm ťažko zasiahli hospodársko Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) tiež medzinárodné sankcie, ako aj zatvorené hranice a prísne lockdowny prijaté proti šíreniu ochorenia COVID-19 . Uzavreté hranice postihli kľúčový dovoz z Číny. Severná Kórea zatiaľ nehlási žiadne prípady ochorenia COVID-19.„Sprísnenie prevencie epidémie je úlohou prvoradého významu, ktorá by sa za súčasnej situácie nemala ani na chvíľu uvoľniť,“ vyhlásil podľa štátnych médií Kim. Tento týždeň však Organizácia Spojených národov (OSN) informovala, že KĽDR odmietla takmer tri milióny dávok vakcín proti koronavírusu s tým, že by ich mali presmerovať do horšie zasiahnutých krajín.