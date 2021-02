Heger pochválil Tipos, aj napriek koronakríze firma zvýšila obrat o 143 miliónov eur

Dohnali straty

Zrušili niektoré zmluvy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.2.2021 (Webnoviny.sk) - Národná lotériová spoločnosť Tipos zvýšila v minulom roku obrat o 143 mil. eur. Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii informoval minister financií Eduard Heger , štátny podnik dokázal v čase pandémie s novým vedením zvýšiť vlani tržby o 26 %. Zisk spoločnosti sa taktiež zvýšil, a to o 29 %.„Uvedomme si, že rok 2020 bol rokom prudkého hospodárskeho poklesu, rokom pandémie a napriek tomu nové vedenie prinieslo výsledky. Máloktorý štátny podnik sa môže pochváliť takýmito výsledkami,“ skonštatoval Heger. Podľa neho tak aj štát môže byť dobrým a zodpovedným vlastníkom.Ako pokračoval generálny riaditeľ spoločnosti Tipos Marek Kaňka, jeho cieľom je, aby sa firma stala modernou a úspešnou spoločnosťou. Vlaňajšok bol podľa neho veľmi špecifický. Firma sa najprv „zviditeľnila“ zásahom polície na konci roka 2019, následne prišla koronakríza a opatrenia.„Napriek krízovým udalostiam sa nám podarilo vlani dohnať straty a dokonca výrazne prekonať obrat z roku 2019,“ povedal Kaňka. Kým v roku 2019 to bol obrat na úrovni 540 mil. eur, tak vlani to bola suma 683 mil. eur. Ich plán bol pritom nižší, v porovnaní s plánom sa obrat zvýšil o 200 mil. eur.Kaňka s novým vedením do firmy Tipos nastúpil koncom apríla minulého roka. Následne riešili viaceré audity, staré kauzy, ako napríklad neopodstatnené nákupy.„Niektoré zmluvy, ktoré nemali žiadny ekonomický základ, sme hneď zrušili,“ informoval Kaňka. Napriek tomu, že stále riešia rôzne politické kauzy, už dnes má Tipos podľa neho potenciál byť kvalitnou spoločnosťou. Chcú pokračovať v nastavenom raste a zlepšovať kvalitu zákazníkom.