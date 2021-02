Verejnosť volá po zatýkaní „veľkých rýb“, Kovařík je na vyšetrovateľov pyšný

Zákroky sú v súlade so zákonom

Prežívame najťažší rok

4.2.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia využíva všetky zákonné možnosti, ktoré legislatíva ponúka, aby neporušovala žiadne práva obvinených osôb. Vo vyhlásení k aktuálnemu stavu v Policajnom zbore (PZ) to uviedol nový policajný prezident Peter Kovařík Zároveň doplnil, že zákroky polície sú v súlade so zákonom a všetky jej kroky majú svoje opodstatnenie s cieľom dostať obvinené osoby pred spravodlivý súd. Vyhlásenie prezidenta Policajného zboru poskytla hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová „Dlhé roky verejnosť volá po zatýkaní ‚veľkých rýb‘. Som pyšný na vyšetrovateľov, ktorí odvážne, deň-noc pracujú na prípadoch, aby pykali za svoje činy aj tí, ktorí úž boli presvedčení o tom, že ich pokrivená minulosť nedobehne. Poznáte tieto prípady z médií, niekedy sú články pre nás pochvalné, niekedy sme kritizovaní,“ pokračoval Kovařík.Ten chce všetkých ubezpečiť, že operatívci, vyšetrovatelia či policajti zásahovej jednotky Lynx Commando majú plnú podporu vedenia PZ.Nový policajný prezident sa vo vyhlásení vyjadril aj k boju proti ochoreniu COVID-19 . Zdôraznil, že kontrola opatrení zo strany polície je nevyhnutnosťou na to, aby štát chránil životy a zdravie ľudí.„Prevzal som policajný zbor v období, keď je situácia vyeskalovaná, pretože všetci prežívame najťažší rok za posledné storočie. Chápem, že ľudia sú už unavení zo všetkých protiepidemických opatrení. Všetci sme, ako verejnosť, tak aj policajti. Je však teraz mimoriadne dôležité, aby sme si uvedomili, že krik, agresivita, nepodložená kritika a bezohľadná nezodpovednosť sú práve tým najhorším, čo môžeme robiť,“ dodal Kovařík.