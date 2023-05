Heger podľa Maďarského fóra priznal, že strojcom chaosu je vláda a o spolupráci s Demokratmi nerozmýšľa (video)

Príhovor premiéra Hegera

Spolupráca s Demokratmi

OĽaNO je neprijateľné

5.5.2023 (SITA.sk) - Dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger (Demokrati) doteraz tvrdil, že vládnuť vedia, avšak vo svojom štvrtkovom príhovore sa priznal, že vládni predstavitelia sú strojcami chaosu.Na piatkovej tlačovej besede to uviedol predseda Maďarského fóra Zsolt Simon . Je toho názoru, že po Hegerovom vystúpení nemá prezidentka Zuzana Čaputová inú možnosť, ako vymenovať úradnícku vládu.„Sme presvedčení, že keď táto krajina prežila tri roky vlády chaosu pod vedením Igora Matoviča (OĽaNO) a Eduarda Hegera, tak prežije aj úradnícku vládu do predčasných parlamentných volieb. Vyzývame prezidentku, aby s okamžitou platnosťou vymenovala úradnícku vládu a ukončila obdobie chaosu," tvrdí Simon.Podľa predsedu Občianskych demokratov Slovenska generála Pavla Macka sa Heger v príhovore tvári ako jediný kompetentný na Slovensku. „Myslíme si, že na Slovensku sú stovky šikovnejších a zodpovednejších ľudí. Je zodpovedné, aby prezidentka bez zbytočného odkladu vymenovala úradnícku vládu, ktorá riadne dovedie občanov a túto krajinu k septembrovým voľbám," dodal.Predseda Maďarského fóra sa vyjadril aj k Samuelovi Vlčanovi , ktorý vo štvrtok požiadal o odobratie poverenia na funkciu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.Simon tvrdí, že ak je Vlčan zodpovedný vza obdržanie dotácie pre spoločnosť Reko Recycling od ministerstva životného prostredia, rovnakú mieru zodpovednosti nesie aj šéf envirorezortu Ján Budaj (Demokrati ). Simon dodal, že v tomto prípade by sa mal vzdať funkcie aj minister životného prostredia.Zsolt Simon taktiež tvrdí, že v súčasnosti odmietajú predvolebnú spoluprácu so stranou Demokrati. Ak sa však dostanú do Národnej rady SR, sú pripravení s nimi rokovať aj spolupracovať.Dočasne povereného predsedu vlády a lídra Demokratov Eduarda Hegera však nebudú chcieť za premiéra. Ako ďalej uviedol predseda Občianskych demokratov Slovenska Pavel Macko, momentálne nie sú podmienky na predvolebnú spoluprácu so stranou, ktorá nevie vládnuť.„Samozrejme, budeme viesť dialóg so všetkými stranami, chceme vedieť, ako sa pozerajú na povolebný vývoj. Ale v súčasnosti by bolo predčasné špekulovať o povolebnej spolupráci," tvrdí Macko.Simon uviedol, že dôležité je viesť diskusiu s tými politickými stranami, s ktorými sa zhodujú ich základné ciele či parametre. „Tí, ktorí chcú demokratický a právny štát, tí, ktorí chcú, aby táto krajina bola súčasťou Európskej únie a NATO - s tými si sadneme a budeme hľadať riešenie," dodal predseda Maďarského fóra.Zároveň sa vyjadril, že hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti je pre Maďarské fórum neprijateľné, pretože za chaos na Slovensku je Igor Matovič rovnako zodpovedný ako premiér Heger. Predseda Maďarského fóra taktiež informoval, že už rokovali o prípadnej spolupráci s Gáborom Grendelom (OĽaNO/NOVA). „Niekoľkokrát sme spolu komunikovali. Povedal, že ak to bude aktuálne, ozve sa. Z našej strany sú dvere otvorené, ale zatiaľ sa neozval," dodal Simon.Simona ďalej teší, že sa Maďarské fórum nedohodlo na spolupráci so stranou Aliancia, pretože medzi jej členmi sú momentálne len hádky.„V prípade poslanca Györgya Gyimesiho sú ochotní kvôli jednej osobe ohroziť aj to, že jedna časť celej strany odíde. Ak sa Aliancia rozpadne a niektorí ľudia, ktorí zdieľajú naše hodnoty, sa rozhodnú s nami spolupracovať, sme otvorení rokovaniam," uviedol Simon.