Remišová nevie, či by súčasnú krízu nazvala ústavnou. Z niektorých návrhov poslancov jej však vstávajú vlasy na hlave

5.5.2023 (SITA.sk) - Dočasne poverená vicepremiérka Veronika Remišová Za ľudí ) nevie, či by súčasnú situáciu nazvala ústavnou krízou. Mnohí ministri podľa nej normálne plnia svoje povinnosti. Povedala to na piatkovej tlačovej besede.Vymenovanie úradníckej vlády je podľa Remišovej v rukách prezidentky Zuzany Čaputovej. Zatiaľ s ňou o tom nediskutovala, záleží jej však na tom, aby sa dokončili veci, ktoré sú rozbehnuté.Remišová však pripustila, že v Národnej rade (NR) SR je chaos a predkladajú sa tam rôzne nezmysly. „Pri niektorých z nich človeku vstávajú vlasy na hlave, keď si pomyslí, že by niečo také mohlo prejsť," povedala.Jej strana podľa nej nepredložila žiadne nezmyselné návrhy či marketingové návrhy v rámci kampane. Okrem vládnych návrhov majú v parlamente štyri základné návrhy. Spomedzi poslaneckých návrhov jej najväčšmi záleží na zrušení paragrafu 363. Taktiež spomenula zdaňovanie nelegálnych príjmov a dva technické návrhy, ktoré sa týkajú zjednodušenia pri eurofondoch a digitalizácie životných situácií, ktorá by mala zlepšiť koordináciu medzi jednotlivými rezortmi tak, ako to bolo napríklad pri narodení dieťaťa.