Heger podpísal dohodu o financovaní, Slovensko by malo dostať prvé peniaze z plánu obnovy

Výdavkové stropy sú súčasťou míľnikov

Peniaze na prekonanie krízy

1.10.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády SR Eduard Heger v piatok podpísal dohodu o financovaní medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou. Tá umožní, aby Slovensko dostalo prvé prostriedky z plánu obnovy. V najbližších týždňoch tak môžeme očakávať prvú preddavkovú platbu vo výške zhruba 822 miliónov eur, čo je 13 percent z celkovej sumy.Dohoda obsahuje podmienky financovania, finančné toky a fungovanie finančných práv plánu obnovy. Do roku 2026 bude Slovensko Európsku komisiu dvakrát ročne informovať o plnení vopred stanovených míľnikov a cieľov.Až po ich splnení môžeme požiadať o platby. Prvá žiadosť sa uskutoční v prvej polovici budúceho roka, konečná žiadosť o platbu bude do 30. septembra 2026.Slovensko aktuálne čaká 14 míľnikov. Medzi prvými míľnikmi je aj zadefinovanie novej súdnej mapy, reforma Slovenskej akadémie vied či zavedenie výdavkových stropov.Zo stanovených míľnikov sme už splnili napríklad uvoľnenie obmedzení technických kapacít pre prenos elektriny v rámci elektrizačnej sústavy SR či reformu prípravy investičných projektov v doprave.Vykonávacím rozhodnutím Rady EÚ sa stanovil finančný príspevok vo výške cez 6,3 miliardy eur. Z toho suma 4,64 miliardy eur sa sprístupní do 31. decembra 2022. Od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 sa sprístupní ďalších 1,69 miliardy eur s výhradou aktualizácie.V rámci predbežného financovania sa stanovila suma finančného príspevku 822,72 milióna eur, ktorá zodpovedá 13-percentnému príspevku a má sa vyplatiť do dvoch mesiacov po prijatí právneho záväzku.Koncom apríla 2021 Slovensko predložilo Európskej komisii plán obnovy. Ten je súčasťou nástroja Next Generation EU. Cieľom je prekonať následky krízy spôsobené pandémiou koronavírusu COVID-19 a zabezpečiť väčšiu odolnosť do budúcnosti. Rada Európskej únie odobrila slovenský plán obnovy 13. júla 2021.