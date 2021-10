Predstavujeme Danucem – novú značku pre spoločnosti CRH na Slovensku, v Maďarsku a Rakúsku

Spoločnosť CRH (Slovensko) a.s., k dnešnému dňu v Obchodnom registri SR nahradí nový názov Danucem Slovensko a.s.



Zmena v obchodnom registri sa týka výlučne názvu spoločnosti



Danucem sa stane spoločnou značkou a identitou pre všetky spoločnosti CRH v klastri krajín Slovensko, Maďarsko a Rakúsko



Názov Danucem je inšpirovaný riekou Dunaj, ktorý symbolicky spája tieto tri krajiny



Nová značka bude stavať na prioritách a hodnotách Danucem a rozvíjať ich pre budúce generácie



Kľúčové hodnoty značky Danucem

1.10.2021 (Webnoviny.sk) -Nová značka Danucem je postavená na stabilných základoch silnej, prosperujúcej nadnárodnej spoločnosti CRH, ktorej hodnoty bude naďalej rozvíjať. Danucem má silné regionálne ambície s víziou byť lídrom v segmente stavebných materiálov a odpadového hospodárstva na lokálnych trhoch v rámci Slovenska, Maďarska a Rakúska. Vďaka svojim investíciám do inovatívnych technológií a výrobných procesov Danucem prinesie udržateľné výrobky s pridanou hodnotou a integrované riešenia, ktoré významne prispejú k pozitívnej zmene ekosystému celého stavebného priemyslu v regióne.Značka Danucem sa uvádza na trh v čase, keď svet čelí rastúcim dôsledkom klimatických zmien. Prioritou Danucem v blízkej budúcnosti je preto minimalizovať dopad spoločnosti na životné prostredie, s ohľadom na zníženie emisií CO2. "V tejto oblasti intenzívne spolupracujeme s expertmi a akademickým sektorom na národnej aj medzinárodnej úrovni, aby našli optimálne a funkčné riešenia pre naše prevádzky v regióne. Danucem tiež čerpá z odborných znalostí a najlepších postupov, osvedčených v rámci ostatných pobočiek CRH po celom svete, a to aj prostredníctvom nášho Inovačného centra pre trvalo udržateľnú výstavbu," hovorí Klaus Födinger, generálny riaditeľ Danucem.Prelomové obdobia ako je to, ktorým celá spoločnosť v súčasnosti prechádza, si vyžadujú nové prístupy na všetkých úrovniach fungovania spoločnosti. Aj preto sa spoločnosť Danucem chce zamerať na rozvoj ľudských zdrojov a výchovu novej generácie zamestnancov, ktorí budú zdieľať a napĺňať spoločné hodnoty zodpovednosti voči sebe, svojmu okoliu, ako aj k životnému prostrediu. "Z našej strany robíme všetko preto, aby sme neustále zlepšovali podmienky a bezpečnosť na pracovisku, ako aj životné prostredie v okolí našich prevádzok. Nedá sa to však bez vzájomnej spolupráce a porozumenia zodpovednosti každého jednotlivca v systéme. Naše poslanie je možné splniť iba vtedy, ak budeme viesť otvorený dialóg a spolupracovať," dodáva Klaus Födinger.Danucem sa usiluje nadviazať na silné lokálne partnerstvá založené na vzájomnej dôvere. "Veríme, že zmena značky umožní našej spoločnosti rozvíjať sa ako skutočne silný regionálny partner, ktorý dokáže flexibilne reagovať na potreby trhu, jeho zamestnancov, partnerov, vládnych inštitúcií či verejnosti. Chceme pomôcť tam, kde vieme ponúknuť vysokú pridanú hodnotu, vzdelávať a motivovať tých, korí sa budú chcieť pridať k našej vízii zodpovedného prístupu k životnému prostrediu a spoločne tak budovať dedičstvo pre budúce generácie,” uzatvára Klaus Födinger.Príkladom toho, ako sa vízia spoločnosti Danucem začína napĺňať, je uvedenie nových ekologických obalov, ktoré odrážajú princípy obehového hospodárstva a udržateľnosti s nižšou uhlíkovou stopou, ktoré zodpovední stavebníci ocenia. Obaly nesú názvy známych existujúcich značiek produktov: MULTICEM, MULTICEM PLUS, EXTRACEM a FLEXICEM.V nasledujúcich týždňoch spoločnosť prejde komplexnou zmenou vizuálnej identity v rámci výrobných a logistických prevádzok, dopravnej flotily a administratívnych priestorov.Informačný servis