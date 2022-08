Heger považuje požiadavku SaS na odchod Matoviča za nelegitímnu. Iba ako štvorkoalícia dokážeme byť silní, uviedol

Koaličnú krízu treba urgentne vyriešiť

Konflikt sa presunie do parlamentu

Nelegitímna požiadavka SaS

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová , predseda Národnej rady (NR) SR a strany Sme rodina Boris Kollár i premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa zhodli na tom, že koaličná kríza sa musí vyriešiť. Informoval o tom portál Webnoviny.Ako uviedla prezidentka, vnútropolitická kríza je v rukách vládnych činiteľov. „Moja úloha v tomto je strážiť ústavné hranice a som pripravená poskytnúť súčinnosť a urobiť príslušné kroky. Všetci vieme, že ak sa naplnia avizované kroky o demisii, tam je úloha prezidenta úplne jasná, a to vymenovať členov vlády na návrh premiéra," povedala prezidentka.Zároveň dodala, že je v kontakte s jednotlivými predstaviteľmi vlády. Podľa jej slov musia koaličnú krízu vyriešiť čo najskôr a tak, aby sa uzavrela a nepokračovala ďalej.Predseda NR SR Kollár tvrdí, že mu je jedno, kto z vládnych partnerov, či predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík , alebo líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič odstúpi. Zdôraznil, že rozhodnutie je len na nich.„Ak by Matovič odišiel, vláda funkčná bude, pokiaľ premiér Heger nepoloží svoju funkciu. Na druhej strane sa však konflikt presunie do parlamentu. Buď buďme rovnako spokojní, alebo rovnako naštvaní. Nemôžete chcieť zvíťaziť a už druhýkrát pokoriť Igora Matoviča," povedal Kollár, ktorý koaličným partnerom nebude nič vyčítať. Tým však odkázal, „keďže sú lídri strán rozumu, tak nech ten rozum majú."Premiér Eduard Heger verí, že si všetci partneri uvedomujú zodpovednosť. „Pravidelne ich vyzývam, aby sme pokračovali ako štvorkoalícia, pretože iba vtedy sme silní a zvládneme to. Bez štvorkoalície nebudeme mať garantovanú parlamentnú väčšinu," tvrdí.Podľa neho je požiadavka vyslovená Sulíkom, aby Matovič do septembra odstúpil a ak neodstúpi, odstúpia ministri zo SaS, nelegitímna.„Verím, že moja vláda nepadne. Budem robiť všetko preto, aby som poskytol stabilitu občanom a parlamentu," tvrdí Heger. Premiér na záver opäť vyzval ministrov, aby zo svojich miest neodchádzali.