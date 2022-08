Čaputová si pripomenula výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy, rana sa doteraz nezacelila (video+foto)

Aktuálna a ožívajúca hrozba

Rana sa doteraz nezacelila

Osud máme vo svojich rukách

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Traja slovenskí najvyšší ústavní činitelia si v piatok pripomenuli 54. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Na Šafárikovom námestí v Bratislave položila veniec i prezidentka Zuzana Čaputová , ktorá v krátkom príhovore pripomenula, že 21. august 1968 je pre Slovákov a Čechov tragickým dátumom.„Výročie tragického dátumu získalo tento rok obzvlášť trpkú príchuť vďaka vojne u nášho východného suseda. Inváziu vojsk Varšavskej zmluvy si odrazu nepripomíname ako historickú udalosť, ktorá definitívne patrí do minulosti, ale ako znovu aktuálnu a ožívajúcu hrozbu. Opäť zomierajú nevinní ľudia iba preto, že si slobodne vybrali svoju budúcnosť,“ povedala v príhovore prezidentka.V súvislosti so vstupom vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste roku 1968 povedala, že „náš sen o slobode v zárodku udupali a prevalcovali sovietske tanky“. Išlo o najväčšiu ozbrojenú akciu v Európe od konca druhej svetovej vojny. Zúčastnilo sa na nej vyše pol milióna vojakov.„Zahľaďme sa znovu na dramatické zábery z augusta 1968 a vzdajme úctu obetiam invázie. Spomeňme si na zabitých, zranených, prenasledovaných či väznených. Snahu o politický a občiansky odpor účinne rozložila komunistická moc kolaborujúca s Moskvou. Začal sa proces normalizácie, ktorá nebola ničím iným, než pomstou za rok 1968 a zúčtovaním s protagonistami obrodného hnutia,“ uviedla ďalej Zuzana Čaputová, podľa ktorej len v rokoch 1968 a 1969 odišlo z Československa do emigrácie 70-tisíc občanov.„Prichádzali sme o to najcennejšie – o ľudský potenciál. Táto rana sa doteraz celkom nezacelila. Doteraz medzi nami rezonuje množstvo príbehov ľudí, ktorých totalitný systém zlomil, vyhnal, pripravil o budúcnosť,“ pripomenula prezidentka.Sny generácie z Augusta´68 sa podľa Zuzany Čaputovej naplnili až v Novembri´89 a v ďalších rokoch, počas ktorých našu vlasť opustili sovietske vojská a stali sme sa súčasťou demokratického medzinárodného spoločenstva, ktoré pomáha napadnutej Ukrajine.„Ohroziť nás môže ale naša vlastná strata viery v slobodu a demokraciu, teda v hodnoty, po ktorých túžili naši rodičia a starí rodičia pred päťdesiatimi štyrmi rokmi. Čelíme masívnej propagande, šíreniu lží, nenávisti,“ povedala v závere prezidentka, podľa ktorej sme teraz vystavení snahe o rozdelenie na nepriateľské a nekomunikujúce tábory.„Osud však máme vo svojich rukách. Máme možnosť i povinnosť konať tak, aby sme už viac nezažili drámu z augusta 1968,“ zakončila svoj prejav Zuzana Čaputová.