Heger: Požiadavky Ruska sú pre Slovensko neprijateľné

Návrh bezpečnostných dokumentov

Bezpečnosť a suverenita Ukrajiny

23.12.2021 (Webnoviny.sk) - Požiadavky, ktoré predstavila Ruská federácia v súvislosti s Ukrajinou, sú pre Slovensko neprijateľné. Ich naplnenie by znamenalo „de facto“ návrat do stavu pred rokom 1997, keď sa začal proces rozširovania NATO a keď Slovensko ešte nebolo jeho súčasťou. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽaNO) vo svojom profile na sociálnej sieti.Moskva minulý týždeň predložila návrh bezpečnostných dokumentov, v ktorých požaduje od NATO, aby sa nerozšírilo o Ukrajinu ani o ďalšie postsovietske štáty a v okolí Ruska nerozmiestňovalo svoje zbrane.Washington a jeho spojenci odmietli poskytnúť takéto záväzky, ale uviedli, že sú ochotní rokovať.Premiér zdôraznil, že Slovensko súhlasí s tým, že je potrebné začať konštruktívny dialóg. „Predpokladom na zdravý dialóg je to, aby Rusko stiahlo svoje jednotky z blízkosti hraníc s Ukrajinou,“ napísal Heger.Ako pokračoval, ďalšia eskalácia a prepuknutie vojnového konfliktu na hraniciach Ruska s Ukrajinou môže vyústiť len v jediné, a to v prijatie tvrdých opatrení voči Ruskej federácii v koordinácii so spojencami.„Pretože demokratické princípy, bezpečnosť a suverenita Ukrajiny, ale aj nás všetkých, sú našou absolútnou prioritou. V tom na pôde EÚ panuje zhoda,“ doplnil.Na záver Heger dodal, že pre Slovensko je dôležité a dobré, ak sú jeho susedia suverénne, stabilné a rozvinuté demokratické krajiny. „Čím ekonomicky rozvinutejšia je Ukrajina, tým lepšie pre ňu samotnú a rovnako aj pre jej bezprostredného suseda, ako je Slovensko,“ uzavrel.