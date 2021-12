Prezidentka Čaputová odložila výkon trestu matke, ktorá sa zaplietla do drogového biznisu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.12.2021 (Webnoviny.sk) - Matka ročného syna, ktorá sa dostala do väzenia pre drogy, je na slobode. Ako informoval portál televízie Joj noviny.sk , prezidentka Zuzana Čaputová jej odložila výkon trestu.„Megan sa zaplietla do drogového biznisu kvôli svojmu priateľovi. O tehotenstve sa dozvedela len deň pred policajnou akciou. Ihneď súhlasila s dohodou o vine a treste," napísal portál s tým, že Megan čakal takmer sedemročný trest za mrežami.„Po pôrode sa výkon trestu automaticky odložil o jeden rok," informoval spomínaný portál, podľa ktorého v iných štátoch Európy následne matky putujú do špecializovaného väzenia, kde môžu mať deti pri sebe. Slovensku takéto zariadenie aj napriek sľubom z minulosti chýba.