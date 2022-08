Heger: Pred šiestimi mesiacmi Putin zahodil mier v Európe a vybral si vojnu

Heger videl obrazy skazy

„My sme sa však nášmu susedovi nikdy neotočili chrbtom. Od začiatku ruskej invázie má v nás silnú oporu," vyhlásil Heger

Slovensko podporuje sankcie

Dodal, že Slovensko na pôde EÚ podporuje sankcie, navrhlo plán obnovy pre Ukrajinu a rovnako je aktívnym podporovateľom jej európskej perspektívy.

24.8.2022 (Webnoviny.sk) - Na Deň nezávislosti Ukrajiny si zároveň pripomíname, že pred šiestimi mesiacmi ruský prezident Vladimir Putin zahodil mier v Európe a vybral si vojnu. Jeho vojská ničia mestá, verejné budovy, zabíjajú civilistov. Nechávajú za sebou spúšť a utrpenie.V príhovore ku Dňu nezávislosti Ukrajiny to uviedol predseda vlády Eduard Heger OĽaNO ). Jeho príhovor poskytla hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková Premiér priznáva, že na vlastné oči videl, čím žijú naši susedia a na tieto obrazy skazy nezabudne do konca života.„Materiálna a humanitárna pomoc je súčasťou našich snáh o víťazné skončenie tejto nezmyselnej vojny. Jej súčasťou sú dodávky vojenskej techniky ukrajinským obrancom vrátane protivzdušného systému S-300 , ktorý chráni životy," skonštatoval premiér, podľa ktorého je Putin priamo zodpovedný aj za svetové následky vojny, ako inflácia, nárast cien energií a potravín. „Nebyť jeho dobyvateľských chúťok, dnešné dni by sa niesli v duchu prosperity po pandémii," uviedol Heger.Vojna podľa Hegera na druhej strane ukázala, že solidarita a ľudskosť majú významnú rolu v našich životoch a spravili z ľudí dobrej vôle ešte silnejších spojencov. „Stojíme dnes pri Ukrajine, ktorá bojuje za nás všetkých. A budeme pri nej stáť dovtedy, kým diktátor Putin so svojou armádou neopustí jej územie. Je dôležité, aby aj bežní Rusi vedeli, že demokratický svet na utrpenie ukrajinského ľudu nezabúda," dodal na záver slovenský premiér.