Maďarsko ďalšie sankcie proti Rusku nepodporí. Nedovolíme, aby sme boli nútení platiť cenu vojny, vyhlásil Szijjártó

Maďarsko chce čím skôr pokoj

Szijjártó súhlasí so Scholzom

24.8.2022 (Webnoviny.sk) - Maďarská a estónska vláda sa zhodujú, že vojna na Ukrajine sa musí čo najskôr skončiť. Na energetické sankcie však majú rozdielne názory. Referuje o tom web hungarytoday.hu.Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó telefonoval so svojím estónskym náprotivkom Urmasom Reinsaluom.Szijjártó vo svojom príspevku na Facebooku napísal, že obaja súhlasia s tým, že vojna na Ukrajine sa musí čo najskôr skončiť.Svojmu kolegovi pripomenul, že je v záujme Maďarska ako susednej krajiny, aby bol čím skôr pokoj.Szijjártó zdôraznil, že sa líšia v hodnotení, či sankcie prispejú k tomuto cieľu. Poznamenal, že „rýchlo dal jasne najavo", že Maďarsko vylučuje akékoľvek rokovania o ďalších energetických sankciách proti Rusku.„V súčasnosti je fyzicky nemožné zabezpečiť dodávky ropy a plynu do Maďarska bez ruských zdrojov energie a nedovolíme, aby boli Maďari nútení platiť cenu vojny,“ zdôraznil.Energetické sankcie podľa maďarského ministra poškodzujú Európu viac ako Rusko, takže ich sprísnenie by išlo úplne proti zdravému rozumu. Szijjártó taktiež napísal, že v súlade s postojom nemeckého kancelára Olafa Scholza maďarská vláda nepodporuje sprísnenie alebo obmedzenie vydávania víz ruským občanom.Reinsalu nedávno kritizoval postoj Maďarska k vojne na Ukrajine a obvinil krajinu z podkopávania európskej jednoty. V dôsledku toho bol estónsky veľvyslanec predvolaný na ministerstvo zahraničných vecí v Budapešti.