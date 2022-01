Heger priblížil svoje priority na tento rok a vyzval na odpolitizovanie boja s pandémiou

Obnova dôvery v právny štát

Štýl komunikácie formuje spoločnosť

7.1.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) považuje boj s korupciou a presadenie reforiem za svoje priority. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.Dodal, že na Slovensku sa v minulosti korupčné kauzy zatĺkali a rozhadzovali sa verejné financie, čím sa potenciál krajiny premrhával.„Povzbudzujem všetkých slušných vyšetrovateľov, sudcov, prokurátorov či štátnych zamestnancov v zápase za spravodlivosť. Nevzdávajte to, máte moju plnú podporu a verím, že spoločne obnovíme dôveru občanov v právny štát,“ uviedol.Premiér dodal, že v roku 2022 by sa malo pokračovať v tom, aby sa Slovensko dostalo „do formy“.Spresnil, že chce pracovať na takých základoch, ktoré by zlepšili životnú úroveň nie pre privilegované skupiny a oligarchov, ale pre každého občana.Do boja s pandémiou ochorenia COVID-19 chce Heger priniesť viac jednoty.„Verejne žiadam opozíciu aj mimoparlamentné strany - odpolitizujme túto tému a spojme už konečne sily. Urobme to v záujme ochrany zdravia a životov obyvateľov a súčasne s čo najmenšími stratami v ekonomike, vzdelávaní, kultúre, či športe,“ povedal premiér.Heger zdôraznil, že dôležitý je aj rešpekt a úcta v spoločenskom dialógu a tiež na to, že štýl komunikácie formuje ľudskú spoločnosť a psychiku.Heger je presvedčený, že pestovaním kultúry úcty sa ľudia stanú odolnejší voči akýmkoľvek krízam a „ako spoločnosť budeme zomknutejší“.