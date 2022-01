Potraviny KRAJ opäť získali medzinárodné ocenenie „Priateľ zákazníkov“

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.1.2022 (Webnoviny.sk) -Ocenenie udeľuje organizácia ICERTIAS po komplexnej a podrobnej analýze, pričom skúma celkový obraz a vnímanie spoločnosti, jej vzťah so zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami či kvalitu ponúkaných produktov a služieb. Nominované spoločnosti podliehajú prísnemu výberu i kontrole. Firma musí preukázať, že svojim zákazníkom poskytuje prémiové služby. Reťazec KRAJ prešiel analytickým procesom, v rámci ktorého sa odborníci zameriavali na reputáciu a komunikáciu spoločnosti, ale aj dôveru a skúsenosti zákazníkov. V teste obstál a odniesol si cenu "Priateľ zákazníkov". Analýza prebieha pomocou sekundárnych výskumných metód predpísaných Medzinárodnou obchodnou komorou (ICC) a ESOMAR (Európske združenie pre marketingový výskum a výskum verejnej mienky)."Naše potraviny KRAJ spĺňajú všetky vysoké štandardy a podmienky potrebné na udelenie prestížneho ocenenia "Priateľ zákazníkov". Nie je náhoda, že sa nám ho podarilo získať už druhýkrát od vzniku reťazca KRAJ. Zákazníkom sa snažíme okrem kvalitných potravín a širokého sortimentu ponúkať aj niečo navyše, či už sú to užitočné a praktické recepty na našich sociálnych sieťach a web stránke alebo vzdelávacie podcasty zamerané na aktívny a zdravý životný štýl či rady pre ľudí trpiacimi potravinovými alergiami, resp. intoleranciami. Okrem toho sa v KRAJi zameriavame aj na sponzoring slovenských športovcov i podporu a rozvoj včelárskeho remesla na Slovensku. Preto verím, že aj v budúcnosti sa bude portfólio spoločensky prospešných projektov naďalej rozširovať, keďže aj tie prispeli k tomu, že si opäť odnášame medzinárodnú cenu. Motivuje nás to neustále sa zlepšovať a aj naďalej prinášať kvalitné služby na vysokej úrovni. Ďakujem tiež našim zamestnancom, vďaka ktorým je nakupovanie v reťazcoch KRAJ zážitkom," hovorí marketingový riaditeľ spoločnosti TERNO real estate Marek Koštrna.ICERTIAS (International certification associaton) je medzinárodná organizácia so sídlom vo Švajčiarsku, ktorá sa zaoberá výskumom trhu a certifikáciou. Objavuje, certifikuje a odmeňuje spoločnosti, produkty a služby najvyššej kvality. Pôsobí vo viac ako štyridsiatich krajinách sveta.