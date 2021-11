Heger s eurokomisárom slávnostne otvorili priestory Európskeho orgánu práce v Bratislave

Spravodlivá a efektívna mobilita

9.11.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér SR Eduard Heger a eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit v utorok slávnostne otvorili priestory Európskeho orgánu práce (ELA) na Landererovej ulici v Bratislave.„Dnes (9. novembra pozn. redakcie) je veľký deň pre Slovensko aj Európsku úniu," povedal predseda vlády Eduard Heger. To, že sa Slovensko stalo sídlom ELA, podľa neho nie je náhoda. Pracovná mobilita je totiž podľa Hegera Slovensku veľmi dobre známa, keďže Slováci v minulosti odchádzali a odchádzajú do zahraničia za lepším životom.Eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit poukázal na to, že pracovná mobilita a slobodný pohyb osôb je jedným zo základných práv občanov Európskej únie.„Je dôležité podporiť férovosť a spravodlivosť a dôveru medzi členskými štátmi," uviedol. Ako povedal výkonný riaditeľ ELA Cosmin Boiangiu , agentúra reprezentuje spoločný záväzok zabezpečiť spravodlivú a efektívnu mobilitu na trhu práce naprieč Európskou úniou. ELA bude podľa neho proaktívna pri zabezpečení mobility na trhu práce v únii.O tom, že ELA bude sídliť v Bratislave, rozhodla ešte v júni 2019 v tajnom hlasovaní Rada ministrov pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti.Bratislava zvíťazila nad cyperskou Nikóziou, bulharskou Sofiou a lotyšskou Rigou, ktoré sa tiež uchádzali o sídlo ELA. Slovensko pritom uspelo už v prvom kole hlasovania, keď za Bratislavu hlasovalo 15 z 28 členských štátov Európskej únie.