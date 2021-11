Matovič: Aktuálne pravidlá rozpočtového hospodárenia je potrebné zjednodušiť

Znižovanie dlhov a kvalita rozpočtov

Dočasný nárast cien

Spustenie zabezpečovacieho mechanizmu

9.11.2021 (Webnoviny.sk) - Aktuálne pravidlá rozpočtového hospodárenia je podľa ministra financií SR Igora Matoviča potrebné zjednodušiť a posilniť ich vynútiteľnosť.Skonštatoval to na zasadnutí Euroskupiny v Bruseli. Hlavným bodom programu bola diskusia o reforme rámca hospodárskeho riadenia EÚ, vrátane spoločných rozpočtových pravidiel.Ministri financií eurozóny na rokovaní informovali Európsku komisiu o svojich názoroch na očakávané legislatívne zmeny.„Našim spoločným cieľom by naďalej malo byť znižovanie dlhov, kvalita rozpočtov a najmä udržateľnosť verejných financií,“ povedal Igor Matovič.Témami pravidelného stretnutia ministrov financií eurozóny bola aj diskusia o vývoji ekonomiky, cenách energií, raste inflácie, ako aj o kapitálových požiadavkách vo finančných inštitúciách. Nárast cien je podľa európskych inštitúcií len dočasného charakteru a ceny by sa mali v roku 2022 stabilizovať.Ďalším bodom boli plány Európskej centrálne banky na zavedenie digitálneho eura. Digitálne euro má podľa európskych inštitúcií priniesť zlacnenie, zefektívnenie a zrýchlenie transakcií, ako aj ostatné výhody virtuálnych mien. Aj podľa ministrov ide však v prípade jeho implementácie o dlhodobý proces, pre ktorý je potrebná ďalšia aktívna diskusia.V rámci bankovej únie boli ministri informovaní o pravidelnej správe o znižovaní rizík vo finančnom sektore a aktuálnom stave spustenia spoločného zabezpečovacieho mechanizmu pre jednotný fond na riešenie krízových situácií.Správa konštatuje, že opatrenia prijaté s cieľom odbremeniť dlžníkov a podporiť likviditu v čase pandémie, ktoré sa zaviedli aj na Slovensku, významne prispeli k zmierneniu nárastu nesplácaných úverov.