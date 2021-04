Heger sa chce s Čaputovou stretávať pravidelne, zhodnotil aj spoluprácu s prezidentkou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády SR Eduard Heger OĽaNO ) sa plánuje pravidelne stretávať s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou . Periodicita ich pracovných stretnutí by mala vzísť zo vzájomnej dohody. Pre agentúru SITA to uviedol Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR Ústavní činitelia sa stretli aj v piatok pri vymenovaní Milana Krajniaka (Sme rodina) do funkcie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny . Úrad vlády dodal, že premiér aktuálne hodnotí spoluprácu s hlavou štátu ako veľmi dobrú.Čaputová vo štvrtok 8. apríla v diskusnej relácii televízie Joj Na hrane zhodnotila spoluprácu s novovymenovaným premiérom ako vecnú a konštruktívnu. Opísala ho ako človeka „zmieru a kooperácie“. Doplnila, že sú v kontakte na dennej báze. Ich vzájomná komunikácia bola podľa nej vecná aj v čase, keď bol Heger ministrom financií.Prezidentka vymenovala novú vládu na čele s Hegerom 1. apríla. Na tomto poste nahradil Igora Matovič (OĽaNO), ktorý v novej vláde vedie Ministerstvo financií SR