Bude musieť Slovensko vrátiť Sputnik? Matovičovi sa podarilo dosiahnuť „otvorené dvere“ s Ruskom (video)

9.4.2021 (Webnoviny.sk) -Ministrovi financií Igorovi Matovičovi sa v Moskve podarilo dosiahnuť „otvorené dvere“ s ruskou stranou. Povedal to na svojom piatkovom vyhlásení s tým, že viac informácií poskytnúť nemôže. Na pracovnej ceste v Moskve bol podľa jeho slov práve preto, že Rusi avizovali vypovedanie zmluvy na dodávky vakcín Sputnik V Expremiér potvrdil, že Rusi požiadali Slovensko o vrátenie 200-tisíc dávok vakcíny, ktoré šiesty týždeň skladujeme na Slovensku. „Dôvod, prečo sa rozhodli vypovedať zmluvu, je, že sa cítia mimoriadne poškodení tým, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv zveril posúdenie tejto vakcíny neregistrovanému laboratóriu,“ povedal Matovič. Ako doplnil, výsledky z neho zaplavili celý svet a mimoriadnym spôsobom to narušilo reputáciu vakcíny. Rozčarovanie ruskej strany podľa jeho slov plne chápe.Minister financií zároveň potvrdil, že ešte v piatok pôjde do Budapešti rokovať s ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóm aj premiérom Maďarska Viktorom Orbánom . „Bude to takisto ohľadom vakcín, nielen Sputnika V,“ uzavrel Matovič.