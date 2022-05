Heger sa poďakoval Ukrajincom, že bojujú i za Slovensko. Pomôcť im chce aj po skončení vojny

6.5.2022 - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) v piatok prijal predstaviteľov ukrajinsko-slovenskej skupiny priateľstva, medzi ktorými boli aj poslanci politickej strany Sluha ľudu. Premiér sa počas stretnutia zaujímal, ako môže Slovensko pomôcť Ukrajine po skončení vojny. V tlačovej správe o tom informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.„Hrdinsky ste sa postavili brutálnemu útoku a priniesli ste do sveta silnú ľudskosť a úctu k životu. Ďakujem, že bojujete aj za nás,“ vyhlásil počas stretnutia premiér.Predstavitelia ukrajinsko-slovenskej skupiny priateľstva osobitne ocenili Slovensko za to, že poskytlo železničné prekladisko v Haniske pri Košiciach, cez ktoré sa prepravuje na Ukrajinu pomoc z celej Európy. Členovia skupiny ďalej Hegera informovali, že po vojne bude na Ukrajine potrebné obnoviť nielen infraštruktúru, ale aj školy či lekárne.„Zástupcovia Ukrajiny prichádzajú s návrhom regionálneho rozdelenia pomoci tak, aby materiál či finančné prostriedky smerovali prioritne do oblastí, ktoré ich najviac potrebujú,“ spresnil úrad vlády.