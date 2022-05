NYT: USA pomáhajú Kyjevu s informáciami o ruských jednotkách

Spojené štáty poskytli spravodajské informácie o ruských jednotkách, ktoré umožnili Ukrajincom zabiť viacerých ruských generálov počas bojov v krajine. Informáciu vo štvrtok priniesol denník The New York Times (NYT), ktorý sa odvolal na nemenovaných predstaviteľov americkej administratívy.





"Spojené štáty poskytli (Ukrajincom) informácie o polohe a ďalšie podrobnosti týkajúce sa mobilného veliteľstva ruskej armády, ktoré sa často premiestňuje. Ukrajinskí predstavitelia skombinovali tieto geografické informácie so svojimi vlastnými spravodajskými informáciami na uskutočnenie delostreleckých a iných útokov, ktoré zabili ruských dôstojníkov," napísal NYT.Ukrajinskí predstavitelia uviedli, že počas bojov zabili približne 12 ruských generálov. Americká administratíva sa podľa nemenovaných zdrojov z Pentagónu snažila utajiť odovzdávanie spravodajských informácií z obáv pred tým, že to bude Rusko vnímať ako eskaláciu napätia a ako priame provokovanie ruského prezidenta Vladimira Putina zo strany Washingtonu. Zdroje NYT nechceli spresniť, ako získali informácie o veliteľstve ruských jednotiek, aby neprezradili metódy zhromažďovania spravodajských informácií. Prestížny denník však uviedol, že americké ministerstvo obrany používalo viacero nástrojov vrátane tajných aj komerčných satelitov, ktorými sledovalo pohyb ruských jednotiek."Spravodajská podpora Ukrajincov zo strany USA mala rozhodujúci vplyv na vývoj bojov. (Washington) Kyjevu potvrdil ciele identifikované ukrajinskou armádou a nasmeroval ju aj na nové ciele," napísal NYT a dodal, že tok spravodajských informácií o pohybe ruských jednotiek je bezprecedentný.Hovorca Pentagónu John Kirby na otázku o spravodajských informáciách poskytovaných Ukrajincom povedal, že americké ministerstvo obrany "nebude hovoriť o podrobnostiach". Pripustil však, že Spojené štáty odovzdávajú Ukrajine informácie, ktoré môžu Ukrajinci "použiť na svoju obranu".Hovorkyňa Národnej bezpečnostnej rady Bieleho domu (NSC) Adrienne Watsonová po zverejnení článku NYT uviedla, že spravodajské informácie z bojiska neboli poskytnuté Ukrajincom "s úmyslom zabiť ruských generálov".The New York Times dodal, že nie všetky ukrajinské ataky boli vykonané na základe informácií od amerických tajných služieb. Napríklad sobotňajší delostrelecký útok na stanovište ruského velenia v Iziume sa neuskutočnil na základe informácií od americkej rozviedky. Ukrajinci tvrdili, že na mieste zahynul náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov. Informácia sa však nepotvrdila. Nemenovaní predstavitelia Pentagónu pre NYT uviedli, že Spojené štáty neposkytujú Ukrajine informácie o polohe najvyšších ruských predstaviteľov.