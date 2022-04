Heger sa stretol s premiérom De Croom, Belgicko je pre Slovensko vzorom vo vykonávaní reforiem

Diskutovali o Ukrajine

Otázka energetiky a spolupráce krajín

Premiér De Croo sa poďakoval Slovensku

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

11.4.2022 (Webnoviny.sk) - Európa žije náročné časy, a tie si vyžadujú častú komunikáciu. Je to dobré pre budúcnosť Európskej únie (EÚ), lebo častými stretnutiami jej lídrov sa budujú nielen partnerstvá, ale aj priateľstvá. A práve tie pomáhajú v úsilí byť jednotní voči tomu, čo sa deje na Ukrajine.Po stretnutí s belgickým premiérom Alexandrom De Croom to vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽaNO). Doplnil, že Belgicko je pre Slovensko vzorom vo vykonávaní reforiem, ktorými si v minulosti tiež muselo prejsť.„Aj teraz vykonávame mnohé reformy, jednou z nich je napríklad dôchodková reforma,“ vysvetlil premiér. Doplnil, že Belgicko je pre Slovensko dôležitou krajinou aj z hľadiska obchodu. „Máme s ňou väzby v automobilovom a farmaceutickom priemysle a na Slovensku sa nachádza približne 80 belgických firiem, ktoré sú z tohto odvetvia,“ pripomenul.Obaja premiéri diskutovali aj o Ukrajine a o tom, aby sa z nej stala bezpečná krajina, ktorá by si dokázala ochrániť svoju slobodu a demokraciu. Heger zdôraznil, že je to potrebné pre to, aby bol každý sused Slovenska stabilný a prosperujúci.„V roku 1999 sme takpovediac zmeškali vlak do EÚ. Ale podarilo sa nám ho chytiť v roku 2001, keď nám Európska komisia podala pomocnú ruku a pomohla nám dobehnúť ostatné krajiny, s ktorými sme sa v roku 2004 mohli stať členskými štátmi,“ vyjadril sa premiér.Doplnil, že životná úroveň Slovenska odvtedy výrazne vzrástla. „Toto chceme dopriať aj ukrajinskému ľudu. A tí dnes preukazujú najväčšiu odvahu a chuť, lebo vidia nádej. Vedia, že sú súčasťou Európy,“ vyhlásil.Témou diskusie belgického a slovenského premiéra bola aj otázka energetiky a spolupráce krajín v tejto oblasti. Heger zdôraznil, že Slovensko bolo vždy zodpovedným partnerom EÚ pri preprave plynu z východu na západ.„Potrebujeme, aby krajiny, ktoré sú na západ, sever a juh od nás, aby, ak príde k akejkoľvek zmene, dokázali pomôcť aj nám. Je dôležité, aby mal každý občan dosť plynu, a v tomto budeme závisieť práve od našich partnerov,“ zdôraznil. Pripomenul, že SR chce s Belgickom prehlbovať spoluprácu aj v oblasti jadrovej a vodíkovej energie.Belgický premiér vyzdvihol doterajšiu spoluprácu oboch krajín a pripomenul tiež, že si váži kľúčový príspevok Slovenska ku kolektívnej obrane v rámci východného krídla Organizácie Severoatlantickej zmluvy. „Naše krajiny plne podporujú ukrajinskú vládu a ukrajinské obyvateľstvo v boji proti ruskej agresii,“ povedal. Poďakoval Slovensku aj za pomoc, ktorú poskytuje utečencom z Ukrajiny. De Croo na Slovensku začal maratón návštev krajín, ktoré sú v blízkom susedstve s Ukrajinou.