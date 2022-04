Nehammer sa stretne s Putinom a nesie so sebou veľmi jasné odkazy

Kontakty s lídrami

Humanitárne peklo

11.4.2022 (Webnoviny.sk) - Rakúsky kancelár Karl Nehammer so sebou na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom nesie „veľmi jasné odkazy humanitárneho a politického druhu".Pred stretnutím so svojimi rezortnými partnermi z Európskej únie (EÚ) v Luxemburgu to povedal rakúsky minister zahraničia Alexander Schallenberg Zároveň objasnil, že predseda rakúskej vlády sa pre cestu do Ruska rozhodol po sobotňajšom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a po kontaktoch s lídrami Turecka, Nemecka a EÚ.Šéf rakúskej diplomacie povedal, že Viedeň nechce nechať „žiadnu príležitosť nevyužitú" a musí sa chopiť každej šance na ukončenie „humanitárneho pekla na Ukrajine". „Každý hlas, ktorý dáva prezidentovi Putinovi jasne najavo, ako vyzerá realita za múrmi Kremľa, nie je zbytočný," skonštatoval politik.Schallenberg vysvetlil, že stretnutie Nehammera a Putina bude individuálne a bez mediálnych príležitostí. Trval pritom na tom, že Rakúsko urobilo všetko pre to, aby zabezpečilo, že schôdzku nezneužijú. Ako poznamenal, myslí si, že sám Putin „by mal mať záujem na tom, aby mu niekto povedal pravdu a skutočne zistil, čo sa vonku deje".