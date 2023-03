Heger sa vyjadril ku Káčerovým tvrdeniam o spolupráci Demokratov s Hlasom, stále trvá na svojom

15.3.2023 (SITA.sk) - Poverený premiér a predseda novovznikajúcej strany Demokrati Eduard Heger trvá na tom, že jeho strana nebude spolupracovať po voľbách so stranou Hlas - sociálna demokracia. Povedal to v stredu na brífingu po rokovaní vlády.Člen strany Demokrati a šéf rezortu diplomacie Rastislav Káčer totiž v rozhovore pre Denník N uviedol, že necíti „potrebu vytláčať Hlas-SD z priestoru normálnych politických strán, ktoré spĺňajú toto nutné minimum“. Heger zhodnotil Káčerov iný názor na spoluprácu s Hlasom-SD slovami, že „tak to v demokracii chodí“.Ako pripomenul Heger, snem strany Demokrati uznesením rozhodol o tom, že nebudú rokovať o povolebnej spolupráci so stranami Smer-SD , Hlas-SD, Slovenská národná strana „Dali sme aj verejný prísľub. Myslím, že ak si chceme budovať dôveru, tak potrebujeme byť konzistentní,“ podčiarkol Heger. Dodal, že v súčasnosti nepripúšťa možnosť, že by snem mohol v tejto veci zmeniť názor. Zdôraznil, že na tlačovej konferencii, na ktorej predstavoval novú stranu, nehovoril svoje vlastné názory, ale tlmočil názory strany.