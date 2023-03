Horecký nerieši svoju politickú budúcnosť, naplno sa venuje práci

15.3.2023 (SITA.sk) - Poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu Ján Horecký vôbec nerieši svoju politickú, ani inú budúcnosť, momentálne sa naplno venuje svojej práci. Uviedol to po rokovaní vlády na otázku médií, či si vie predstaviť, že by vstúpil do strany Demokrati „Priame ponuky nedostávam, na náznaky nereagujem," vyhlásil. Dodal, že sa nikomu neponúka a nerieši to.