Heger sa vzoprel Ficovi, ministra vnútra Mikulca neodvolá z funkcie

16.7.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) neodvolá ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Odpovedal tak na štvrtkovú výzvu predsedu strany Smer - sociálna demokracia Líder Smeru žiadal odvolať Mikulca pre nahrávku, v ktorej sa údajne bývalý prezident Finančnej správy František Imrecze rozpráva s bývalým riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavom Zurianom o úplatku pre súčasného ministra vnútra.„Aj keby údajná nahrávka rozhovoru bývalého prezidenta Finančnej správy Františka Imreczeho s bývalým riaditeľom NAKA Branislavom Zurianom bola autentická, nie je na nej zaznamenaný žiadny relevantný fakt, na základe ktorého by vznikalo dôvodné podozrenie o korupčnom správaní Romana Mikulca, keď bol na čele vojenskej rozviedky,“ konštatoval Heger.Zdôraznil, že jeho vláda na rozdiel od vlád Roberta Fica nijako nezasahuje do práce orgánov činných v trestnom konaní. „Je plne v ich kompetencii, aby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky odhaľovali trestnú činnosť, a to bez ohľadu na to, či ju páchajú predstavitelia dnešnej opozície alebo koalície. Zákon platí pre každého rovnako,“ uzavrel.