WHO: Je veľká pravdepodobnosť šírenia ešte nebezpečnejších variantov

Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vo štvrtok varoval, že očakáva šírenie nových znepokojujúcich variantov koronavírusu vo svete. Informáciu priniesla tlačová agentúra AFP.





"Pandémia sa ani zďaleka nekončí," uviedol výbor vo vyhlásení. Zdôraznil, že je "veľká pravdepodobnosť výskytu a celosvetového rozšírenia nových a možno aj nebezpečnejších variantov, ktorých zvládnutie bude ešte náročnejšie".Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v stredu tiež upozornil, že svet sa v súčasnosti nachádza v prvých fázach tretej vlny pandémie koronavírusu. Povedal to v úvodnom prejave na 8. zasadnutí krízového výboru venujúceho sa ochoreniu COVID-19, z ktorého citovala ruská štátna tlačová agentúra TASS.Šéf WHO oznámil, že za posledný týždeň celosvetovo stúpol počet prípadov nákazy a znovu začal stúpať aj počet úmrtí."Úmrtia po desiatich týždňoch klesania zasa narastajú," dodal Tedros. "Jedným z hlavných urýchľovačov šírenia infekcie je koronavírusový variant delta, pričom situáciu zhoršujú aj spoločenské kontakty, mobilita ľudí a nejednoznačné využívanie overených opatrení na ochranu verejného zdravia," zdôraznil.Podľa Tedrosa sa variant delta teraz nachádza vo vyše 111 krajinách a zrejme "bude čoskoro vo svete prevládať, ak už neprevláda".Šéf WHO v stredu tiež kritizoval "šokujúce nerovnosti v distribúcii vakcín vo svete".