Heger: Sankcie neboli porušené, pretože tovar vyvezený do Ruska a Iránu nie je na sankčnom zozname

5.11.2022 (Webnoviny.sk) - Existujú konkrétne položky, ktoré nemôžu byť poslané do Ruska a Iránu, tie sú kontrolované a strážené.Ten materiál, ktorý bol poslaný do týchto krajín, neporušil sankcie, čo je kľúčové, uviedol v politickej relácii RTVS Sobotné dialógy premiér Eduard Heger OĽaNO ) o vývoze tovaru dvojakého použitia do Ruska a Iránu.Firmy môžu tento materiál aj naďalej vyvážať. „Kým materiály, nie sú na sankčnom zozname, nemôžeme zakázať vyvážať ich do týchto krajín. Sankčné balíky sa vyvíjajú, dopĺňajú sa do nich nové materiály, aj osoby, avšak sankčný zoznam môže zmeniť len Európska rada,“ povedal premiér.O zapochybovaní trnavského arcibiskupa J. Oroscha o vražde na Zámockej ulici sa Eduard Heger vyjadril jednoznačne. Spochybňovať tieto fakty je podľa neho veľmi nešťastné.Cesta, ktorou treba ísť, je cesta porozumenia, počúvať sa, dať šancu druhej strane, aby sa vyjadrila.