Irán priznal, že dodal Rusku drony. Bolo to však ešte mesiace pred vojnou na Ukrajine, tvrdí minister zahraničia

Drony na Ukrajine si nevšimli

Irán žiada dôkazy

5.11.2022 (Webnoviny.sk) - Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján v sobotu po prvý raz priznal, že Teherán dodal Rusku bezpilotné lietadlá.Trval však na tom, že sa tak stalo ešte pred vypuknutím vojny na Ukrajine, počas ktorej drony iránskej výroby predovšetkým v ostatných týždňoch útočia na ukrajinské mestá a kľúčovú infraštruktúru.„Dali sme Rusku obmedzený počet bezpilotných lietadiel mesiace pred vojnou na Ukrajine,“ povedal minister novinárom po stretnutí v Teheráne.Predtým iránski predstavitelia popierali, že by Rusko vyzbrojovali vo vojne proti Ukrajine, pričom takéto tvrdenia označovali za nepodložené.Amír Abdollahján taktiež povedal, že Irán si nevšimol používanie svojich bezpilotných lietadiel na Ukrajine, a dodal, že Teherán je naďalej odhodlaný prispieť k zastaveniu konfliktu.„Ak má (Ukrajina) nejaké dokumenty o tom, že Rusko použilo iránske drony na Ukrajine, mala by nám ich poskytnúť. Ak nám preukážu, že Rusko použilo iránske drony vo vojne proti Ukrajine, táto otázka nám nebude ľahostajná,“ povedal.Američania ešte v polovici júla zverejnili informáciu, že ruskí predstavitelia niekoľko týždňov predtým najmenej dvakrát navštívili letisko v centrálnej časti Iránu, aby si prezreli bezpilotné lietadlá schopné uniesť zbrane, ktoré by mohli použiť vo vojne na Ukrajine.