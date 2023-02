Heger si agendu zmeniť paragraf 363 ponesie do ďalšieho volebného obdobia, dôvodom je aj Žilinka

Paragraf 363 Trestného poriadku umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie policajta alebo prokurátora v prípravnom konaní, ak zistí nezákonný postup.





22.2.2023 (SITA.sk) - Agendu zmeniť používanie paragrafu 363 Trestného poriadku si poverený predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) nesie aj do ďalšieho volebného obdobia.Povedal to po stredajšom rokovaní vlády s tým, že podporuje takúto zmenu aj vzhľadom na jeho využívanie generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom . Zároveň Heger pripomenul, že v súčasnom volebnom období zmenu vetovala strana Sme rodina. „Zrejme sa to v tomto volebnom období už nepodarí, ale určite bude potrebné, aby to bola dôležitá agenda budúceho volebného obdobia," skonštatoval premiér.