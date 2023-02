Poplatok na vklad do katastra nehnuteľností ostáva nezmenený

Správne poplatky

22.2.2023 (SITA.sk) - Poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností sa nakoniec zo súčasných 66 eur na 92 eur nezvýši. Vláda totiž v stredu nesúhlasila s návrhom na zvýšenie poplatkov za vklad do katastra nehnuteľností, ktorý na rokovanie vlády priniesol predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Ján Mrva . Úrad tento krok obhajoval tým, že sa správne poplatky na úseku katastra nehnuteľností neupravovali minimálne od roku 2005.„Návrh zákona upravuje výšku týchto správnych poplatkov, a to o mieru inflácie od roku 2005," uviedol úrad. Vláda však schválila návrh novely zákona o katastri nehnuteľností bez návrhu na zvýšenie poplatkov za vklad do katastra nehnuteľností.Občan môže v súčasnosti podať návrh na začatie katastrálneho konania aj cez ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Tento spôsob podania sa mal síce zachovať, na takto doručené podanie sa však nemala vzťahovať 50-percentná zľava z poplatku za podanie návrhu na vklad.Polovičná zľava z poplatku sa mala uplatňovať len pri návrhu, ktorý občan podá cez formulár elektronickej služby katastra nehnuteľností. Poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností mal v takomto prípade dosiahnuť 46 eur. V súčasnosti je pritom poplatok pri elektronickom podaní návrhu na vklad v sume 33 eur.Ak občan v súčasnosti požiada o zrýchlený vklad o katastra nehnuteľností do 15 dní v listinnej forme, platí poplatok 266 eur. Táto suma sa mala zvýšiť na 292 eur v prípade, ak návrh osoba podá v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe cez elektronickú podateľňu ÚVPS. Pri požiadaní o zrýchlený vklad do katastra cez formulár elektronickej služby katastra nehnuteľností mal poplatok klesnúť na polovicu, teda na 146 eur.