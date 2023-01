Heger si uctil obete holokaustu, namiesto hnevu sa treba zamerať na dialóg a porozumenie (foto)

Netreba podľahnúť propagande

Nenávisť sa nezrodila zo dňa na deň

Pamiatku si pripomína celý svet

27.1.2023 (Webnoviny.sk) - Z úcty k obetiam máme povinnosť odmietnuť nenávisť už v jej zárodkoch a namiesto hnevu a nevraživosti sa zamerať na dialóg, rešpekt a vzájomné porozumenie.Uviedol to dočasne poverený premiér Eduard Heger OĽaNO ) pri príležitosti 78. výročia oslobodenia nacistického koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau . Podľa Hegera bol holokaust v dejinách ľudstva obrovskou tragédiou.„Príčinou zbytočnej smrti miliónov ľudí bola narastajúca nenávisť v spoločnosti povzbudzovaná propagandou aj fakt, že sme odvrátili zrak a dúfali sme, že tým v ťažkých časoch zachránime sami seba. Výrok, že na to, aby zlo zvíťazilo, stačí málo - aby dobrí ľudia nerobili nič, je pravdivý aj v dnešnej dobe zmietanej krízami," uviedol Heger.Doplnil, že je potrebné nepodľahnúť propagande a burcovaniu tých, ktorí sa sústredia len na osobnú prosperitu. „Šírenie strachu a nenávisti využívajú ako nástroj na návrat k moci," dodal Heger.Dočasne poverený premiér si v piatok uctil pamiatku obetí holokaustu položením venca k pamätníku na Rybnom námestí v Bratislave. Povedal, že holokaust bol riadenou a plánovanou genocídou.„Nenávisť voči Židom a ďalším skupinám obyvateľov sa nezrodila zo dňa na deň. Začala sa slovnými útokmi a systematickým obviňovaním, neskôr boli prijaté prísne zákony, ktoré obmedzovali ich ľudské práva aj každodenný život. Nenávisť sa rozšírila do celej spoločnosti a výsledkom bolo tragické „konečné riešenie“ - milióny nevinných ľudí odsúdených na istú smrť v plynových komorách," uviedol Heger s tým, že život pre týchto ľudí stratil cenu.Ako povedal premiér, holokaust bol dôkazom, že je jednoduché prejsť od nenávistných slov k ohavným skutkom a keďže je ľudská pamäť krátka, je potrebné si takéto hrôzy neustále pripomínať.Pamiatku na utrpenie šesť miliónov židovských detí, žien a mužov počas druhej svetovej vojny si svet uctieva dnes. Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov z roku 2005 si 27. januára pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu Práve v tento januárový deň bol v roku 1945 oslobodený nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor v Osvienčime. Počas vojny nacisti zavraždili aj asi 70-tisíc Židov zo Slovenska, väčšinu v nacistických vyhladzovacích táboroch alebo na tzv. pochodoch smrti, teda pri násilnej evakuácii táborov krátko pred koncom vojny.