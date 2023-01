Tesco ponúka skvelé miesto na prácu pre všetkých, k Najzamestnávateľom patrí už tretí rok

O ankete Najzamestnávateľ

Najzamestnávateľ je prestížna anketa, ktorej 11. ročník vyhlásila spoločnosť Profesia prevádzkujúca kariérny web pod rovnakým názvom. Anketa prináša pohľad uchádzačov i zamestnancov na Slovensku na to, ako vnímajú firmy pôsobiace na Slovensku vrátane benefitov či celkového imidžu.

V každej spomedzi 10 kategórií súťažia nominované spoločnosti a o víťazoch rozhoduje široká verejnosť. V kategórii Obchod a služby boli tento rok nominované nielen obchodné reťazce, ale aj ďalšie retailové firmy zamerané napríklad na predaj nábytku, oblečenia, obuvi, športových potrieb či IT techniky. Dokopy bolo do 11. ročníka ankety nominovaných 212 spoločností, počet platných hlasov dosiahol 119-tisíc.

27.1.2023 (Webnoviny.sk) -"Tesco nie sú len obchody, distribučné centrá či čerpacie stanice, sú to aj tisíce príbehov našich kolegov a kolegýň, pre ktorých robíme všetko, aby bolo pre nich Tesco tým najlepším miestom na prácu. Miestom, kde sa každý cíti vítaný a rešpektovaný, kde každý môže rozvíjať svoj talent a dosahovať kariérny rast, kde nájde každý podporu a Tesco ho podporí v dobrých, ale aj náročných životných situáciách. Každý rok zisťujeme potreby našich kolegov a nastavujeme veľkú škálu benefitov tak, aby sme dokázali našich kolegov a kolegyne oceniť čo najlepšie a priniesť im niečo navyše. Preto 2. miesto v ankete Najzamestnávateľ za rok 2022 v kategórii Obchod a služby je pre nás ocenením našej práce a zároveň záväzkom, aby sa u nás naše kolegyne a kolegovia vždy dobre cítili a mohli sa na nás spoľahnúť," hovoríV aktuálnej neľahkej ekonomickej situácii Tesco opäť ukazuje, že kolegyne a kolegovia sa naň môžu spoľahnúť. Reťazec spustil viacero aktivít, aby pociťovali dosahy inflácie v čo najmenšej miere. Medzi najobľúbenejšie zamestnanecké benefity patrí Clubcard zľava na nákup vo výške až 15 % v týždni po výplate, v ostatné dni mesiaca môžu nakúpiť s 10-percentnou zľavou či extra peňažnými kupónmi.Výnimočnými benefitmi na trhu sú stále rodinné benefity či možnosti flexibilnej práce, ktoré sú na Slovensku jedinečné, obzvlášť v obchode. Tesco dorovnáva čistú mzdu matkám na materskej, poskytuje dvojtýždňovú platenú otcovskú dovolenku nad rámec zákona, po dlhodobej PN-ke umožňuje kolegom a kolegyniam postupný návrat do práce a mnoho iného. Zároveň poskytuje maximálnu pracovnú flexibilitu pri nastavovaní si pracovných zmien v obchode či umožňuje kolegom a kolegyniam, ktorým to pracovná náplň dovolí, na určitý čas zmeniť pracovný týždeň na štvordňový či prácu zo zahraničia.Jednou zo základných hodnôt je vytvárať v Tescu dobré miesto na prácu, kde je vítaný každý bez rozdielu. Potvrdením otvoreného prístupu k všetkým je aj získanie ocenenia Roma spirit 2022 v kategórii Firma za dlhoročný prístup k vytváraniu inkluzívneho pracovného prostredia pre ľudí so sociálnym znevýhodnením. Tesco sa na budovanie inklúzie sústredí už dlhodobo – čo potvrdzuje aj fakt, že 6,2 % kolegov a kolegýň pracujúcich v Tescu na Slovensku je zdravotne znevýhodnených. Výrazne tak prekračuje zákonnú povinnosť zamestnávať aspoň 3,2 % ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou.Rovnako Tesco vytvára podmienky aj pre študentov so zdravotným znevýhodnením. V tomto školskom roku je v obchodoch Tesco na praktickom vyučovaní 53 študentov so zdravotným znevýhodnením. S cieľom ešte zlepšiť začleňovanie kolegov so zdravotným znevýhodnením Tesco uzavrelo spoluprácu s organizáciou. V rámci tejto spolupráce Tesco poskytuje tranzitný program Zo školy do života, ktorý sprevádza mladých ľudí so znevýhodnením, aby úspešne zvládli prechod zo školy do pracovného a osobného života.Tesco na Slovensku sa zapája do viacerých iniciatív s cieľom aktívne prispieť k zlepšeniu uplatnenia zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce. Reťazec je súčasťou národného projektu, ktorý pomáha ľuďom, ktorí počas života utrpeli úraz, nehodu, ktorá spôsobila ich zdravotné znevýhodnenie a zmenu pracovnej schopnosti. Taktiež sa zapojil do iniciatívy pracovného portálu Profesia s názvom. Jej cieľom je pomôcť zamestnávateľom aj uchádzačom o prácu so začleňovaním a prekonaním prvotných bariér. Zároveň sa Tesco zapojilo aj do programuktorý prináša novú cestu pre zmysluplnú spoluprácu medzi zamestnávateľmi, komunitnými partnermi, školami a kariérnymi poradcami. Spoločnými silami si dávajú za cieľ zvýšiť zamestnanosť ľudí so zdravotným znevýhodnením na otvorenom trhu práce.Informačný servis