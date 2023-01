Heger si v zbieraní podpisov na novú 76-ku verí, Kollár si však kladie podmienku

Kollár chce dohodu na voľbách

Témy treba oddeliť

Sulíkovci so splneným cieľom

10.1.2023 - Poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO) začína zbierať podpisy na novú väčšinu v parlamente u poslancov OĽaNO Sme rodina . Osloviť plánuje aj nezaradeného poslanca Miroslava Kollára (SPOLU – občianska demokracia) „Mojou ambíciou je zozbierať 76 hlasov, aby sme mohli pokračovať do konca volebného obdobia. Vieme, že parlament začína až 24. januára a poslanci sú z celého Slovenska, takže bude trvať pár dní, kým podpisy zozbierame,“ uviedol Heger.Vyzbierať ich chce najneskôr do konca januára, potom ich predloží prezidentke. Vláda chce podľa Hegera dokončiť rozbehnuté reformy a implementovať pomoc ľuďom.Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár v pondelok pred rokovaním s Hegerom a šéfom rezortu obrany Jaroslavom Naďom (OĽaNO) uviedol, že s novou 76-kou bude súhlasiť len v prípade dohody na predčasných voľbách. Preferuje júnový termín volieb, najneskôr septembrový.Heger si myslí, že „tieto dve témy treba oddeliť.“ Teraz diskutoval s Kollárom o 76-ke a domnieva sa, že sa dohodnú. „Myslím si, že tá podpora tam bude, veď nakoniec, prečo by aj nebola, sme koaliční partneri, takže myslím si, že by sa to malo podariť,“ hovorí Heger.Zároveň dodal, že telefonicky komunikuje aj so šéfom strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richardom Sulíkom , ktorý je odcestovaný. O výsledkoch ich rokovania bude informovať, keď bude mať konkrétne výsledky. Heger sa nestotožňuje s tým, že by sa v rámci koalície nevedeli doteraz dohodnúť, preto nemá šancu ani nová 76-ka.„Keď sa pozriete na jeseň, tak poprechádzali takmer všetky zákony s výnimkou možno dvoch, aj kľúčové zákony, dokonca s podporou strany SaS, za čo som vďačný,“ podotkol.Cieľom SaS podľa jeho slov bolo dostať Igora Matoviča (OĽaNO) z vlády, čo sa aj podarilo, čiže dnes nevidí prekážku toho, aby SaS podporila 76-ku. Zároveň poznamenal, že sám Richard Sulík ponúkal ako možný scenár pri odvolávaní vlády novú 76-ku.SaS v pondelok predpoludním zaslala stanovisko, v ktorom uviedla, že s rokovaniami o novej 76-ke ich zatiaľ nikto neoslovil. Strana má jasné predstavy ako ďalej, počká si však na rokovania.„Urobili sme, čo sme urobiť museli, Igor Matovič ako najväčší problém krajiny opustil vládu. Mohlo to byť už pred šiestimi mesiacmi a v tichosti, respektíve, mohlo to byť bez pádu vlády, keby bola normálne podaná demisia,“ uviedol Sulík v stanovisku.