Tesco končí s papierovými letákmi a spúšťa zľavy pre seniorov

Clubcard ceny – žlté logo v modrom rámiku označuje v obchodoch, letákoch aj v Online nákupoch výrobky s výhodnejšou cenou pre majiteľov vernostnej karty Clubcard. Zľavy sa pohybujú v priemere 30 % pri jednom nákupe.

Garancia nízkych cien – červené logo označuje stovky potravín s najvýhodnejšou cenou na trhu. Cenová garancia sa vzťahuje na produkty s bežnou cenou s výnimkou zliav, akcií a propagačných cien našej konkurencie.

Vlastné značky reťazca – výrobky vyrábané pod privátnou značkou reťazca ako napríklad Tesco, Tesco Finest, Free From majú dlhodobo výhodnejšiu cenu v porovnaní s podobnými značkovými výrobkami iných výrobcov.



10.1.2023 (Webnoviny.sk) -"Od januára končíme s distribúciou promočného letáka vo fyzickej podobe do domácností, čo ročne prinesie úsporu 1 700 ton papiera. Posledný papierový leták si nájdu zákazníci vo svojich schránkach prvý januárový týždeň. Zákazníkov chceme motivovať, aby sa zaregistrovali v našej Clubcard aplikácii, ktorá im pomôže odomknúť výhodné ponuky ušité im na mieru," hovoríTesco tak nadväzuje na svoje predchádzajúce kroky znižovania počtu tlačených letákov. Najskôr bola v marci 2022 zrušená distribúcia pre Bratislavu a Košice, v októbri reťazec prestal tlačiť letáky pre svoje predajne a od januára už nebude tlačiť leták v papierovej podobe vôbec. Neznamená to však, že zákazník o svoj leták príde. Naďalej ho nájde v digitálnej forme na stránke tesco.sk alebo v aplikácii Clubcard, kde ho okrem letákov čaká mnoho zaujímavých akcií."Náklady, ktoré ušetríme pozastavením tlače letáka a prechodom na digitálnu formu, investujeme do ponuky pre zákazníkov. Zákazníci Tesca sa môžu spoľahnúť, že aj vďaka tomuto kroku im budeme môcť naďalej prinášať skvelú hodnotu za peniaze, na čom teraz záleží viac ako kedykoľvek predtým," dodáva Diana Golanová.Reťazec sa aj v novom roku usiluje, aby zákazníci pociťovali dosahy inflácie v čo najmenšej miere. Jednou z prvých noviniek, ktorú si Tesco pripravilo, sú, ktoré zavádza hneď od januára 2023. Podľa Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík sa zvýšil počet seniorov, ktorí sa ocitli pod hranicou chudoby, na takmer pol milióna osôb. V dôsledku nízkych starobných dôchodkov, nedostatočnej pomoci zo strany štátu a zdražovania padlo od minulého roka pod hranicu chudoby ďalších viac ako 187 000 poberateľov starobných dôchodkov. Počet seniorov pod hranicou chudoby tak hrozivo narástol až na 494 000."Rozumieme, že aktuálne sú rodinné rozpočty pod veľkým tlakom, preto prichádzame s ďalšou iniciatívou, aby sme pomohli tým najzraniteľnejším. Od januára spúšťame novinku – extra zľavu pre seniorov. Pri nákupe každý pondelok sa im výsledná cena nákupu vďaka Clubcard zníži o 5 % priamo pri pokladni," dopĺňa D. Golanová. Za svoj zodpovedný prístup k starším ľudom a pomoc počas pandémie získalo Tesco v roku 2020 aj nezávislé ocenenie Senior Friendly.Reťazec spúšťa seniorské extra zľavy od januára na nákupy počas každého pondelka. Výška zľavy, ktorú senior získa na celý nákup, je 5 %, maximálne však 10 eur. Seniorom nad 60 rokov sa vždy v pondelok vygeneruje zľavový kupón v aplikácii Clubcard. V prípade, ak nepoužíva aplikáciu, fyzický kupón získa senior na informačnom pulte v každej predajni Tesco po preukázaní veku dokladom. Kupón v aplikácii alebo fyzický kupón stačí potom ukázať pri pokladni, kde automaticky získajú seniori nad 60 rokov zľavu 5 % na celý nákup.Vernostný program Clubcard ponúka svojim členom exkluzívne výhody v podobe skvelých cien a zbierania bodov. Pre používateľov digitálnej aplikácie Clubcard toho ale Tesco ponúka oveľa viac. Kupóny na zľavy na obľúbené produkty, možnosť premeniť nazbierané body okamžite na peňažné poukážky a ihneď si znížiť hodnotu svojho nákupu. Navyše sa používatelia aplikácie môžu zapojiť do súťaží a špeciálnych akcií, vďaka ktorým si svoje nákupy môžu zlacniť ešte viac. V neposlednom rade má každý zákazník k dispozícii aktuálny leták Tesca, takže mu neunikne žiadna ponuka skvelých cien.Informačný servis