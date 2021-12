Heger: Som presvedčený, že sa podarí poraziť COVID-19 a vrátiť sa do normálneho života

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

24.12.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) je presvedčený, že sa podarí poraziť ochorenie COVID-19 a vrátiť sa do normálneho života. Zdôraznil to vo svojom vianočnom príhovore.„Uvedomujem si dnes situáciu, v ktorej sa nachádzame. Prežívame obdobie, ktoré je pre každého z nás poznačené náročnými a ťažkými okolnosťami. Táto doba prináša veľa bolesti fyzickej aj duševnej, veľa obmedzení a strát. Sme pod neustálym tlakom nových variantov, nových vĺn," skonštatoval Heger. Príhovor predsedu vlády poskytol tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.Premiér pripomenul, že v roku 2021 vláda naštartovala „kľúčové reformy". Zdravotníctvo podľa Hegera čaká výrazná obnova a národné parky sa dostanú do 21. storočia. Pripomenul, že tento rok na Slovensko po takmer dvoch desaťročiach zavítal pápež. Návšteva pápeža Františka bola podľa Hegera jedinečná udalosť, ktorá prišla v zrejme v najťažší rok novodobej histórie Slovenska.„Pokoj, ktorý nám v týchto dňoch tak veľmi chýbal. Ale Vianoce sú čas, v ktorom sa všetko upokojí. A po ktorom vstupujeme do nového roka. Verím, že skúsenosťami posilnení a odhodlaní urobiť zo Slovenska miesto, kde budeme radi žiť," dodal Heger a vyzval na vyjadrenie vďaky pracovníkov v nemocniciach a sanitkách, ktorí zachraňujú životy. „Budú to robiť aj počas Vianoc. Oni sú hrdinami dnešnej doby," uzavrel.