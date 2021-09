Heger: Spoločným cieľom ľudí by mal byť svet, v ktorom sa každý bude cítiť slobodný

Útoky z 11. septembra 2001 boli sériou koordinovaných teroristických útokov. Podľa oficiálneho vyšetrovania štyri komerčné lietadlá unieslo devätnásť mužov z militantnej islamskej organizácie



Dve lietadlá narazili do Twin Towers Svetového obchodného centra v New Yorku, čím spôsobili pád obidvoch veží. Tretie lietadlo narazilo do západného krídla budovy vedenia Ministerstva obrany USA – Pentagónu vo Virgínii. Štvrté lietadlo spadlo v Pensylvánii neďaleko mesta Shanksville po tom, čo sa niektorí pasažieri a členovia posádky pokúsili dostať lietadlo od teroristov pod svoju kontrolu.



Nikto na palube týchto lietadiel neprežil. Útoky si vyžiadali okolo 25-tisíc zranených a 2 977 obetí.



11.9.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločným cieľom ľudí by mal byť svet, v ktorom sa každý bude cítiť slobodný a dostane šancu prežiť kvalitný život. Pri príležitosti 20. výročia teroristických útokov v Spojených štátoch amerických to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO).Doplnil, že z úcty k tým, ktorí zbytočne prišli o život pri teroristických útokoch, vojnách či v bojoch za slobodu, si dovolí ostať idealistom.„Myslím dnes na všetkých, ktorí prišli o svoj život. Na všetkých, ktorí prišli o blízkych a na všetkých hrdinov, ktorí okamžite prejavili odvahu, solidaritu a nebojácne na mieste činu zasiahli. Po dvoch dekádach so spomienkou na tento brutálny čin sa ešte s väčšou obavou prizerám na situáciu v Afganistane. Je potrebné túto krajinu stabilizovať, aby sa nestala opätovne útočiskom terorizmu," zdôraznil premiér vo svojom profile na sociálnej sieti.