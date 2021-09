Čaputová prednesie správu o stave republiky. Politológ nepredpokladá, že bude „zdrvujúco“ kritická

Prezidentka odložila prejav na neskôr

Venovať by sa mala aj ďalším témam

Hlasovanie o dôvere vláde netreba očakávať

Zrejme zhodnotí aj priebeh druhej vlny

11.9.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová by mala vystúpiť so správou o stave republiky na schôdzi parlamentu, ktorá sa začne vo štvrtok 16. septembra. Politológ Juraj Marušiak nepredpokladá, že prezidentka bude „zdrvujúco“ kritická.Ako povedal pre agentúru SITA, s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) má hlava štátu podstatne lepšie vzťahy, ako mala s jeho predchodcom Igorom Matovičom (OĽaNO).Hovorca prezidentky koncom júna tohto roka informoval, že požiadala predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) o zaradenie jej vystúpenia na septembrovú schôdzu.Vlani prezidentka Čaputová vystúpila v parlamente začiatkom júna. Tento rok svoj prejav pred poslaneckou snemovňou odložila na neskôr. Politológ Juraj Marušiak si myslí, že nechcela komplikovať situáciu vláde.„Celkovo spôsob vládnutia a fungovania tejto koalície a vnútrokoaličné vzťahy sú znovu aktuálnou témou. Problematický je aj spôsob, ako vláda rieši pandémiu,“ povedal politológ. Poznamenal, že je zvedavý, či bude ochotná sa venovať aj otázkam sociálnej politiky vlády a sociálneho dialógu.Slovenskou politikou hýbe situácia na prokuratúre a v polícii pri vyšetrovaní korupčných káuz. Podľa politológa ide o mimoriadne dôležité otázky právneho štátu a právnych istôt občanov a prezidentka by sa tomu vo svojom vystúpení mala venovať.„Uvidíme, či sa bude chcieť týmto otázka venovať. Znamenalo by to konflikt s vládnou väčšinou. Možno sa bude snažiť tomu vyhnúť. V tom prípade by však tá sprava bola neúplná. Na druhej strane je faktom, že tak ako v roku 1994 aj teraz je otázne, do akej miery táto vládna väčšina môže spolu fungovať a efektívne riadiť štát,“ zhodnotil politológ.Podľa Marušiaka od hlavy štátu by možno časť verejnosti očakávala prejav, aký predniesol v parlamente v roku 1994 vtedajší prezident Michal Kováč , ktorý odštartoval hlasovanie o dôvere vláde Vladimíra Mečiara. „Dosť však pochybujem, že toto bude prezidentka ochotná urobiť. Jednak nemá iné strany, ku ktorým by mala v parlamente blízko okrem koaličných. Navyše, v roku 1994 sa v parlamente formovala nová parlamentná väčšina, ktorá bola schopná nahradiť Mečiara vo funkcii,“ poznamenal politológ. Podľa neho aktuálne takáto konštelácia v súčasnej národnej rade nefunguje, „aj keď môžeme byť ešte prekvapení a v budúcnosti si situácia bude vyžadovať veľmi netradičné politické kombinácie“.Minulý rok prezidentka veľkú časť prejavu venovala prvej vlne pandémie. Ocenila, že Slovensku ju zvládlo. Teraz zrejme zhodnotí druhú vlnu, počas ktorej ochoreniu COVID-19 podľahlo vyše 12 500 ľudí.Vlani v prejave okrem iného povedala, že potrebujeme funkčný právny štát, ktorý prostredníctvom justičných orgánov dokáže zabezpečiť spravodlivosť. Hovorila, že sme svedkami procesov s ekonomicky vplyvnými ľuďmi, ktorí mali svojich spriaznených v justícii aj v politike.„Vývoj v týchto a ďalších prípadoch trestných činov verejných činiteľov a s nimi spriaznených osôb bude lakmusovým papierikom vývoja od postkomunistickej éry do éry silného právneho štátu,“ povedala hlava štátu.